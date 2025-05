ライフスタイルブランド「Her lip to」は7月22日~8月20日、ブランド初となるアイスクリームショップ「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」を、東京・六本木ヒルズ内のヒルズボックスで開催します。

ブランドの世界観をイメージしたアイスやドリンクを販売

店内には、「Her lip to」「Her lip to BEAUTY」「ROSIER by Her lip to」の3ブランドが集結し、ブランドそれぞれの世界観を表現したアイスクリームやドリンクを展開。アイキャッチーなグリーンのストライプがポイントです。

「CHERRY BON BON」は、Her lip toのブランドシグネチャーであるチェリーと、しっとり濃厚でとろけるような口溶けの生チョコレートを使用。ブランデーの香りがほのかに漂う大人なフレーバーです。

「STRAWBERRY YOGURT DUO」は、Her lip to BEAUTYの定番アイテムであるMIRACLE SUN BALM DUOをイメージしたアイスクリーム。果実感のあるフレッシュなストロベリーとまろやかで濃厚なヨーグルトの2層で表現した爽やかなフレーバーです。

「ROSIER CASIS」は、クリーミーで程よい甘さと酸味がアクセントのカシスアイスクリームに、ROSIER by Her lip toらしいローズのペタルを散りばめました。

「LEMON」は、細かなレモンピールのシロップ漬けを混ぜ込んだ、レモンの程よい酸味とすっきりと爽やかな香りが暑い夏にぴったりのフレーバーです。

「CHOCOLATE GANACHE」は、奥深い薫り引き立つ高級感のあるフレーバー。濃厚でなめらかなチョコレートの中は、生チョコキューブが潜んでいます。

「NUTTY CARAMEL」は、ブラウンシュガーでキャラメリゼしたくるみと香ばしいナッツの食感がクセになるフレーバー。

「MINT CHOCOLATE」は、ミントの爽やかさを感じられるアイスクリームに、細かくクラッシュした板チョコを合わせました。チョコのパリパリとした食感と味わいがマッチした味わいです。

「RICH MILK」は、コク深く濃厚な味わいのミルクフレーバー。シンプルながらに口あたりの良い贅沢な味わいが楽しめます。

「PISTACHIO」は、口の中で広がる香ばしさと、こっくり濃厚なピスタチオ素材本来の味わいを引き出すフレーバーです。

アイスクリームは、1Scoop 550円、2Scoop 780円で販売。Waffle Coneは50円で販売します。

アイスクリームのほかにも、暑い夏にぴったりなドリンクとして、「COLD BREW」(580円)、「MILK BREW」(620円)、「PASSION FRUIT TEA」(550円)、「ROSE LEMONADE」(650円)、「BERRY GINGER SODA」(680円)、「CARDAMON LIME MINT」(680円)の全6種類もラインナップ。

Her lip toが提案する、サマーシーンを盛り上げる空間をぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。

「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」詳細

開催期間:2023年7月22日~8月20日

営業時間:11:00~20:00(L.O. 19:30)、金土・祝前日は11:00~21:00(L.O. 20:30)

開催場所:六本木ヒルズ ヒルサイド 2F ヒルズ ボックス

アクセス:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2F

※混雑時は、入場制限を行う場合もあり。

※詳細はHer lip toの公式SNS(Instagram/Twitter)にて告知

(フォルサ)