ネスレ日本は6月5日より期間限定で、「キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味」を発売します。

サーティワンの大人気フレーバー“チョコレートミント”が「キットカット」に!

同商品は、「キットカット」とB‐R サーティワン アイスクリームによるコラボレーション商品。

“Have a break, have a KitKat”のブランドスローガンを持つ「キットカット」と、“We make people happy.”をモットーとするサーティワンは、共に日本上陸50周年となります。

ユーザーにもっとhappyな時間を過ごしてもらうきっかけを届けたい、との思いで今回、コラボレーションした記念商品を発売。

サーティワンの2022年「党対抗フレーバー総選挙」のフレーバー別ランキング第1位に輝いた「チョコレートミント」をイメージした「キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味」をサーティワン監修のもと開発しました。

ココア風味のクリームをサンドしたウエハースをミントアイスクリーム風味のチョコレートで包み込み、爽やかな味わいに仕上げています。

また、見た目もサーティワンの「チョコレートミント」フレーバーの色合いをイメージして作りました。冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層おいしく味わえます。夏の暑い季節の“アイスブレイク”にぴったりの「キットカット」となっています。

気軽に試せるばら売りタイプと、みんなで楽しめる10枚入り大袋タイプの2つのラインナップを用意。大袋タイプのパッケージ裏面には、サーティワンで使える50円引きクーポンが付いており、サーティワン店舗(一部店舗を除く)に持って行っていくと、50円引きになります。

<クーポンに関する注意点>

※50円引きクーポンの有効期限は2024年4月30日までとなります。

※ばら売りタイプには50円引きクーポンはついていません。

※クーポンは1回のお会計につき1枚1回限り使用できます。

※クーポンのコピーは使用できません。

※他のクーポンとの併用はできません。

※一部の店舗では利用できません。

サーティワン アイスクリーム6月新作フレーバーにも「キットカット」が登場!

さらにサーティワンの店頭でも、6月の新作フレーバー「ハッピー ブレイクタイム Made with KITKAT」(参考価格390円)、「コラボサンデー Made with KITKAT」(参考価格550円)、「フローズンシェイク チョコレートミント Made with KITKAT」(参考価格570円)など、「キットカット」を使った色々なアイスクリームメニューが楽しめます。

「キットカット」を楽しんだ後は、ぜひ近くのサーティワン店舗へ足を運び、さらにhappyなブレイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。

商品概要

商品名:キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味

種類別名称:準チョコレート

内容量/希望小売価格/販売場所/発売日:

10枚/540円/全国のスーパーマーケットやドラッグストアなど/2023年6月5日

1枚/54円/全国のコンビニエンスストア/2023年6月19日

(エボル)