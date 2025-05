ワーナー ブラザース スタジオ ジャパンは2023年夏、東京都練馬区のとしまえん跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を開業します。

映画『ハリー・ポッター』の世界は、こうして生まれた

『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングのベストセラー小説シリーズを基にした8本の映画からなり、全世界的な現象を巻き起こしました。本は世界中で6億冊以上を売り上げ、200以上の地域で出版され、80カ国以上の言語に翻訳されています。

その第1作目となる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』は、2001年12月1日に日本で初めて公開されて以来、その後10年にわたり続編が次々公開。世界中の熱狂と同様に、日本での外国映画の数々の記録を塗り替えてきました(※1) 。

そして、現在もなお新しいファンを増やし続けている、同作の世界をまた新しい形で楽しめる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がいよいよ2023年の夏に東京都立練馬城址公園に隣接する、としまえん跡地にアジア初のエンターテイメント施設としてオープンします。

その施設のオープンに先駆け、『ハリー・ポッター』の第1作目が日本のスクリーンに初めて登場したこの記念すべき日、12月1日にクリエイティブ・アートを解禁しました。

「映画『ハリー・ポッター』の世界は、こうして生まれた」というメッセージが語るように、このドアの先には、実際の映画に携わったクリエイター達によって作られた壮大な映画のセット、衣装、小道具や魔法動物たちに出会える、「ハリー・ポッター」の映画製作の魔法が詰まった全く新しいエンターテイメントの世界が待っています。

※1) 日本における洋画の歴代興行収入のランキングでは、シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』は、第3位。2作目の『ハリー・ポッターと秘密の部屋』は、第4位。(2022年11月20日現在、興行通信社調べ)

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

としまえん跡地に開業するこの「ワーナーブラザース スタジオツアー東京」は、世界中で愛される映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの製作の裏側を実際に体験できる、全く新しいウォークスルー型のエンターテイメント施設です。

同施設は2012年の開業以来1,600万人以上が来場し、いまだに予約困難なイギリスの「スタジオツアーロンドン」に次いで世界で2番目、アジアでは初のオープンとなります。

約9万平方メートルの広大な敷地(東京ドーム2個分)に建つ同施設では、映画でたびたび登場する大広間や、魔法界へと続く9と3/4番線のホグワーツ特急、ダイアゴン横丁のほか、ホグワーツの動く階段のエリアでは、肖像画の前で自分たちの姿を撮影すると、実際に動く肖像画になれるようなインタラクティブな体験も楽しめます。

なお、この施設は事前予約制となります。映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの世界を、自分にあったスタイルでゆっくり回りながら、これまでに体験したことがない魔法ワールドの世界観を満喫できます。

