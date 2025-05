キリンビバレッジは10月25日、「キリン 午後の紅茶 芳潤白桃ティーソーダ」500mlペットボトルを数量限定で新発売します。

華やかな香り高い紅茶に、国産白桃果汁をひと搾り!

「キリン 午後の紅茶 芳潤白桃ティーソーダ」は、華やかな香り高い紅茶に国産白桃果汁を使用した、ぜいたくな気分を楽しめるティーソーダ。フルーツティーの中でも人気の高いピーチフレーバー採用した、日常を少し華やかにする数量限定のティーソーダとなっています(果汁0.5%)。

パッケージは、紅茶と白桃の爽やかな香りが炭酸の心地よい発泡感とともにはじけ、日常が少しおしゃれで上質になりそうな、華やかさが目を惹くデザイン。

ディズニーの仲間たち「ミッキー/プルート/グーフィー」「101匹わんちゃん」「くまのプーさん/ピグレット/イーヨ/クリストファー・ロビン」が登場しています。また、「あの人に『ありがとう』を伝えよう」のメッセージを、「THANK YOU!」のプレゼントタグで表現しました。

「午後ティーありがとうボトル 2022」も登場

また、11月1日の「紅茶の日」に合わせて、期間限定の「午後ティーありがとうボトル 2022」(ディズニーデザインラベル15種類を含む全21種類)を10月上旬以降に順次切り替えで発売します。

毎年11月1日の「紅茶の日」に合わせて展開している「キリン 午後の紅茶」限定デザインボトル。昨年に引き続き今年も、普段伝えたいのになかなかうまく伝えられていない「ありがとう」の気持ちを大切な人に届けてもらいたいという願いを込め、「あの人に『ありがとう』を伝えよう」をキーメッセージとしたアイテムとなっています。

普段なかなか感謝を伝えられない家族や同僚などに「午後ティーありがとうボトル 2022」をプレゼントしたら喜ばれるのではないでしょうか?

商品概要

「キリン 午後の紅茶 芳潤白桃ティーソーダ」※デザインは3種類

価格:160円

©Disney

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(エボル)