ネスレ日本から9月1日、秋季限定コーヒー「スターバックス フォール ブレンド」製品が発売されました。

スパイシーな風味の秋限定コーヒー

登場したのはスパイシーで豊かな風味が特徴の秋季限定コーヒー。

スパイスを思わせる風味のスマトラのコーヒー、柑橘系の鮮やかさを感じられるアフリカのコーヒー、煎ったナッツのようなかすかな風味が特徴のラテンアメリカのコーヒーをブレンドしたものとなっています。

商品は、自宅やオフィスで手軽に楽しめる家庭用コーヒー製品として「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー」「レギュラーコーヒー(粉)」の2タイプと、「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー フォール ブレンド with リユーザブル カップ」を展開。

「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー フォール ブレンド with リユーザブル カップ」は、「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー フォール ブレンド」1袋と繰り返し使用できる「リユーザブル カップ」のセット。

「リユーザブル カップ」も同シリーズでのパッケージデザイン刷新に合わせて新デザインとなっています。色づいた紅葉が重なり合う様子を模したデザインに秋の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

商品概要

<商品名/価格>

・スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー フォール ブレンド 4袋/602円

・スターバックス コーヒー スターバックス フォール ブレンド 140g(粉)/861円

・スターバックス オリガミ フォール ブレンド with リユーザブル カップ/657円

・スターバックス オリガミ フォール ブレンド with リユーザブル カップ 2個セット/1,314円

発売日:9月1日

取扱い:通販サイト、全国の主要スーパーマーケットなど(「スターバックス オリガミ フォール ブレンド with リユーザブル カップ 2個セット」はAmazon)

(フォルサ)