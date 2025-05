HI to HI(ひとひ)は7月15日、ハーブ酒の隠れ家ビストロ「Trad Gras」三軒茶屋にて、「三茶リキュールフロート -SAKE ON SAKE-」(800円)を発売しました。

今回発売したのは、ハーブリキュールを使用したアルコール度数0.9%入りアイスクリーム「YOICE(ヨイス)」と、同店のオリジナルハーブ酒やソーダを組み合わせて作った、お酒アイスのクリームソーダです。

店内では3フレーバーの「YOICE」、4種類のオリジナルハーブ酒、3種類のソーダを用意。好きなお酒アイスとカクテルドリンクをそれぞれ選び、21種類の組み合わせが楽しめます。

「YOICE」は、グアバやクコによる「ビューティー・ハーブティー」、黒糖のような深い甘みとチャイ風味の「エナジー・ハーブティー」、ローズレッドの香りが特徴のカフェラテ風味の「グッドスリープ・ラテ」。

オリジナルハーブ酒には、「レモングラス&メロンソーダ」「エルダーフラワー&ブルーハワイ」「ガラナ&クラフトコーラ 」「グッドスリープコーヒー&ミルク」を用意しています。

ソーダは、「メロンソーダ」「ブルーハワイソーダ」「クラフトコーラ」の3種類。テイクアウトでは3種類ソーダのみの対応となります。

今までにない新しいお酒の楽しみ方で、ひんやり涼しい夏を過ごしてはいかがでしょうか。

商品概要

三茶リキュールフロート -SAKE ON SAKE-



種類:21種類の組み合わせ(アイス3種 × カクテル4種・ソーダ3種)

価格:ALL 800円

店舗URL:https://tradgras.base.ec/

