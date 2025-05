ファミリーマートは6月21日~7月18日、Nintendo Switch・スマートフォンで配信中のパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~』とのタイアップキャンペーンを、全国のファミリーマート店舗で実施し、「ピカチュウのパインフラッペ」を販売します。

フラッペ初のパイナップルフレーバー「ピカチュウのパインフラッペ」

「ピカチュウのパインフラッペ」は、フラッペ初のパイナップルフレーバー。ゴールデンパイナップルの果肉が入ったゴロゴロ食感と甘酸っぱく爽やかな味わいがポイントです。

カップには、今回のフラッペのために描き起こした3種類のオリジナルデザインを採用。第1弾として赤い衣装と青い衣装のピカチュウ、第2弾として緑の衣装のピカチュウをデザインした商品を順次発売します。

暑い日も増えてきた今日この頃。ぜひピカチュウと一緒にひんやり気分を味わってみてはいかがでしょうか。

(c)2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon.

(c)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

