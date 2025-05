東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』を新発売しました。

ファン待望の最新作がついに登場!

ファン待望の「くまのプーさん」を主役にした新作スイーツがついに誕生。公式オンラインショップでは、5月27日から先行受付が開始され、期間中であってもなくなり次第受付終了の数量限定なのだとか。早めに公式オンラインショップを要チェックです。

にっこりわらった「プーさん」に思わずきゅん!

「プーさん」のかわいらしさをたくさん詰め込んだ、『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』は、中に「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームがとろ~りと入っています。

はちみつ&ミルクが優しい味わいのダブルクリームを、ふかふかスポンジケーキでくるんでいます。食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまうおいしさに仕上がっています。

いろいろな表情をした「プーさん」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で4種類。デザインはランダムで入っているので、どの表情の「プーさん」に出会えるかはお楽しみです。

全種類集めたくなる、記念のポストカードつき!

さらに、うれしいお楽しみも。8個入ボックスには、記念のポストカードが入っています!

ここでしか手に入らないオリジナルのポストカード全8種のデザインがランダムに1枚セットされています。

商品情報

『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』

価格:4個入 680円、8個入 1,360円

※ポストカードは8個入にのみ入ります。

通販情報

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cpooh-gzh/

期間:2022年5月27日~6月24日まで

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了します。

※届け先1カ所 税込5,400円以上の注文で全国送料無料

※新規会員登録の方には今すぐ使える300円クーポンをプレゼント

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

