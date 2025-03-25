「スタバ×スヌーピー」コラボ第3弾！ ワッフルからタンブラーまで全24商品が登場
スターバックス コーヒー ジャパンは3月25日、「PEANUTS」とのコラボレーション第3弾を開始します。
JOE KIND SNOOPYによるメニューやグッズを展開
同コラボでは、“Kindness（相手を想う気持ち）”をテーマに、オリジナルキャラクターの『JOE KIND SNOOPY』が新登場。
オリジナルビバレッジやフード、グッズを販売するほか、一部日本限定のグッズも展開します。
「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」は、オーツミルクとチョコレートチップがベースに、キャラメルとチョコレートを合わせたソースで全体を包み込みました。
ホイップクリームとキャラメルチョコレートソース、グリーンハート型のシュガーでトッピングし、「JOE KIND SNOOPY」のトッパー（チョコレート）を乗せて仕上げています。
「ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル」と「ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ」は、ホイップクリームとキャラメルチョコレートソース、グリーンハート型のシュガー、「JOE KIND SNOOPY」のトッパーをトッピングしています。
さらに、「JOE KIND SNOOPY」をモチーフとしたタンブラーやライフスタイルグッズ全24商品、オリジナルデザインのスターバックス カードやデジタルギフトサービスなども用意しています。
商品概要
「PEANUTS＋STARBUCKS」シリーズ
展開商品（一部）
「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」
価格：持ち帰り707円 、店内利用720円
「ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル」490円
「ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ」480円
「PEANUTS ステンレスToGo タンブラー ホワイト 473ml」5,500円
「PEANUTS ステンレスボトル グリーン 473ml」5,900円
「PEANUTS ステンレスボトル パープル473ml」5,900円
「PEANUTS ステンレスコールドカップタンブラー ピンク 473ml」5,900円
「PEANUTS コールドカップ タンブラー ブルー 710ml」3,500円
「PEANUTS スタッキングマグ イエロー 414ml」3,000円
「PEANUTS フェイスマグ 355ml」4,500円
「PEANUTS Tシャツ（ホワイト／ブラック／グリーン／ブルー）」各4,400円
「PEANUTS ベースボールキャップ（ホワイト／ブラック／グリーン／ブルー）」各3,900円
「PEANUTS トートバッグ」4,500円
「PEANUTS キーチェーン」2,600円
「スターバックス カード ギフト PEANUTS オンラインストア TO YOU（入金済み）」
価格：2,550円
発売日：2025年3月25日（火）
URL：https://www.starbucks.co.jp/cafe/peanuts2025/
※画像はすべてイメージです
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（フォルサ）
※この記事は2025年03月25日に公開されたものです