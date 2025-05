あっという間に桜がきれいな季節がやってきました! 新生活に向けて、新しくお仕事用の靴を探しているという人も多いのではないでしょうか。そんな働く女性へおすすめしたいのが、「VIVAIA」の春夏新作コレクション!

長時間履いても疲れにくい、お仕事シーンにぴったりなパンプスから、休日に履きたいおしゃれなバレエコアシューズまで、ときめくシューズがたくさん登場します。今回は、新製品発表会に参加し、新商品のポイントを聞いてきました。

また発表会では、VIVAIA代表のジェフ・チェンさんから、働く女性への愛のあるアドバイスも。ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

エコフレンドリーなシューズブランド「VIVAIA」

2020年にアメリカで設立されたVIVAIAは、足にも環境にもやさしいアイテムを展開するエコフレンドリーなシューズブランド。女性が抱えるさまざまな足の悩みに寄り添う機能設計、自分らしいスタイルを楽しめるスタイリッシュなデザインを両立した、快適&スタイリッシュなシューズが並びます。

そんなVIVAIAに新しく仲間入りしたのは、オフィスシーンはもちろん休日のお出かけなど、たくさん歩く日にも心強いアイテムたち! 早速新作シューズを見ていきましょう。

2025春夏新作コレクションは、働く女性に寄り添う靴がずらり!

『NUDE SATIN』シリーズは、光沢感のあるリサイクル素材のサテン生地にパステルカラーがとってもかわいい、春っぽさ全開のバレエコアシューズ!

伸縮性に優れたゴム製のヒールを使用することで、足にフィットする心地良い履き心地を実現しています。実際に履いてみたところ、クッション性の高さと、シューズ自体がとても軽いところにびっくりしました。

こちらの『FASHION FLAT』も、春にぴったりなシリーズ。シンプルながら上品なデザインはアクセサリーをプラスすることで自分の好きなようにカスタマイズでき、幅広いファッションに合わせやすい万能な1足です。

爪先は広めのアーモンドトゥで、足幅が広い方でも履きやすい設計になっています。

ちなみに、『NUDE SATIN』と『FASHION FLAT』は折りたたみ可能! 旅行時のセカンドシューズにもおすすめだそうです。

通勤時やお仕事シーンでも大活躍してくれそうなのが『ALL-DAY STANDING』シリーズ。VIVAIAの定番『Walker』シリーズのアップデート商品で、“一日中歩いても、立ちっぱなしでも快適なシューズ”を目指したアイテムです。

ランニングシューズにも使われるTPUコアを搭載しており、アウトソールにはIP素材を使用。衝撃を吸収するインソールも使用することで、従来のモデルよりも、耐久性、歩きやすさ、履きやすさを追求したのだそう。

大人カジュアルなデザインはお仕事シーンにぴったり。さらに撥水加工なので、天気を気にせず履けるのもうれしいポイント!

ヒール派におすすめしたいのが、“走れるパンプス”『Running Heels』。脚をきれいに見せたいけど、ヒールは疲れるんだよな……という多くの女性の悩みに寄り添ってくれる心強いコレクションです。

VIVAIA独自のインソールを使用しており、足裏をしっかりサポート。そして爪先にはクッションパッドが入っており、ヒール特有の爪先の圧迫感も軽減することで、長時間履いても足が疲れにくい、痛くなりにくい設計にしているのだとか! 働く女性の強い味方です。

マルチに使いやすいカジュアルな1足を探しているなら、『WALKER PRO』をチェック! こちらはランニングシューズにも使われる靴底を採用することで、“スニーカーそのものの履き心地”を実現した、デイリーユースなシューズ。

カジュアルすぎないデザインなので、仕事でも休日でも旅行でも、シーンを問わずに使いやすいのもうれしい!

「熱中できるものを見つけて」VIVAIA代表のジェフ・チェンさんが働く女性に伝えたいこととは?

VIVAIAの代表を務めるのは、ジェフ・チェンさん。シューズ業界でキャリアを築くこと20年の彼女は、周りから“シュードッグ”と呼ばれるほど靴が大好きなのだそう。新製品発表会は国際女性デー間近に行われたこともあり、女性起業家であるジェフ・チェンさんが、プライベートと仕事のバランスの取り方、働く次世代の女性へのアドバイスなどを語ってくれました。

仕事をするうえで大変なのは、やはりワークライフバランスを取ることだそう。家庭と仕事のバランスを取るために、夫にはスニーカー(レディース用)の試着をしてもらったり、娘にはキッズシューズのアイデアをもらったり、家族にも自分の仕事にジョインしてもらうようにしているのだとか。

「夫が私の仕事の大変さを肌で感じて分かってくれるので、その分家事をやってくれたり、私が仕事に集中できるように協力したりしてくれる」と明かしたジェフさん。家族としっかりコミュニケーションを取ることがワークライフバランスを取るポイントなのだと伝わるエピソードでした。

そして、キャリアを追う次世代の女性にメッセージを問われると、「My advice to you is find your passion(私からのアドバイスは、熱中できるものを見つけること)」と一言。

「人生は短いけれど、長い旅でもある。私のかつての上司が言っていたんですが、熱中できるものを見つけて、仕事を愛することができれば、愛のために働くことができるんです。私は靴を作るのが大好き。一生、人生最後の日まで、この仕事を続けられると思う」と笑顔で話しました。

自分にぴったりの一足で新生活を迎えよう

オフィスシーンにもおでかけシーンでも大活躍してくれそうなVIVAIAの新作コレクション。みなさんはどれが気になりましたか? 新生活が始まる春は、身も心も身につけるものもフレッシュな状態で迎えたいもの。新しい靴がほしい! という方はぜひチェックしてみてくださいね。

ちなみに現在は東京に2店舗(ハラカド店・新宿マルイ店)を構えるVIVAIAですが、3月21日には、新店舗(VIVAIA グラングリーン大阪店)をオープン予定。履き心地やサイズを確かめたい方は、店舗で試着してみてください。

(取材・文:仲野もも)