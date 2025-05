ベイクルーズは3月16日、JOURNAL STANDARDが提案する3つのフードブランド「J.S. BURGERS CAFE」「J.S. PANCAKE CAFE」「J.S. FOODIES」において、サンリオの人気キャラクターとのコラボレーションをスタートしました。

今回のコラボレーションでは、J.S. BURGERS CAFEやJ.S. PANCAKE CAFEならではのアメリカンな世界観に、サンリオの人気キャラクター・マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコがスタッフとして登場。

架空のアメリカンダイナー「ストロベリーカフェ」をテーマに、ストロベリーフェアを展開します。

いちごチョコテリヤキバーガーなど限定メニューが登場

J.S. BURGERS CAFE

「J.S. BURGERS CAFE」では「クロミ いちごチョコテリヤキバーガー」(2,068円)を販売。完熟いちごにルッコラやモッツァレラチーズを合わせたバーガーに、醤油ベースのテリヤキソースに隠し味のチョコレートを合わせたソースをかけて仕上げています。

そのほか、「サンリオキャラクターズ いちごカスタードワッフル」(1,408円)や「サンリオキャラクターズ いちごづくしサンデー」(1,298円)、「サンリオキャラクターズ いちごづくしミニサンデー」(605円)、「サンリオキャラクターズ キッズベリーワッフル」(935円)も用意しています。

4種類のフルーツ味のジュレから選べる「サンリオキャラクターズ バニラシェイク」(各880円)も楽しめます。

J.S. PANCAKE CAFE

「J.S. PANCAKE CAFE」では、限定のスペシャルメニューとして「サンリオキャラクターズ ストロベリーティラミスミルフィーユパンケーキ」(1,870円)が登場。完熟の長崎いちごをふんだんに使用したティラミスとストロベリーミルフィーユのハイブリットスイーツとなっています。

そのほか、「サンリオキャラクターズ ストロベリーミルフィーユパフェ」(1,210円)やサンリオキャラクターズをイメージしたパステルカラーが特徴の「サンリオキャラクターズ バナナジュース(全4種)」(各880円)なども販売します。

また、コラボメニューの注文で、各メニューに応じたサンリオキャラクターズ コラボデザインのピック、テーブルシート、コースターをお渡しするほか、特定セットメニューの注文でサンリオキャラクターズ コラボデザイン缶ミラーもプレゼントします。缶ミラーは先着で、配布予定数量に達し次第終了となります。

春休みやゴールデンウイークの思い出づくりとして、コラボレーション商品をお楽しみくださいね!

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637594

(フォルサ)