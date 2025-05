オールハーツ・カンパニーが運営するスイーツブランド「Pastel(パステル)」は3月15日~4月30日、サンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションし、全国のパステル店舗にて限定スイーツを販売します。

同ブランドと、「ポムポムプリン」のコラボ企画は今回で4回目。今回のコラボのテーマは、”ポムポムプリンのプリン屋さん”で、「手作りのプリンでみんなを幸せにしたい」というポムポムプリンの願いをコンセプトにしたスイーツを販売します。

毎年人気のプリンシフォンのほか、新作スイーツも登場

「まるごとポムポムプリン(かお)」は、ポムポムプリンに見立てた初登場のプリン。パステル自慢の『なめらかプリン』に、キャラメルムースをのせて仕上げました。ポムポムプリンがプリン屋さんのコスチュームを着た、コラボ限定のスリーブで提供します。

「まるごとポムポムプリン(おしり)」は、ポムポムプリンの”おしり”をモチーフにしたプリン。パステル自慢の『なめらかプリン』にバニラムースをのせて仕上げています。ポムポムプリンのプリン屋さんをイメージした、オリジナルスリーブをつけて提供。『まるごとポムポムプリン(かお)』とセットでの購入もおすすめです。

「ポムポムプリンのミニプリン」は、パステル自慢の『なめらかプリン』に、ホイップクリームをのせ、ココアパウダーでポムポムプリンが描かれています。ポムポムプリンがプリン屋さんのコスチュームを着た、オリジナルのデザインです。

「ポムポムプリンのミニさくらプリン」は、イチゴパウダーでポムポムプリンのお友達”マカロン”を描いたコラボ限定のプリン。ほんのり優しい味わいのさくらプリンです。

「ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード」は、カップの中に入ったスポンジとホイップクリームの上に、パステルの『なめらかプリン』をトッピングし、イチゴ、キウイ、黄桃を飾りつけました。ポムポムプリンがプリンを手作りしている様子をデザインした、コラボ限定のスリーブで提供。「ポムポムプリンが隠したチョコの”くつ”が入っているア・ラ・モードに出会えたらラッキー」というお楽しみも。

「ポムポムプリンシフォン」は、ポムポムプリンとのコラボにて4年連続で登場する人気スイーツ。直径約15cmのシフォンケーキにプリンクリームとカラメルソースをかけて仕上げました。ふわふわとしたシフォンケーキに合わせたプリンクリームとカラメルソースにより、まるでプリンを食べているような味わいが楽しめます。

「ポムポムプリンの焼菓子BOX」は、コラボ限定のデザインBOXの中に、パステルの人気焼菓子のスフレ、ブラウニー、マドレーヌ、フィナンシェ、ラスクを2個ずつ詰め合わせました。中にオリジナルのステッカーが入っています。

「ポムポムプリンBOX」は、ポムポムプリンのカップデザート4種とポムポムプリンのプリン ア・ラ・モードを合わせた、ポムポムプリンのコラボスイーツを存分に楽しめるセット。今回のコラボ限定のデザインBOXに入れて提供します。

ポムポムプリンとのコラボスイーツは、「ポムポムプリン」のコラボ限定のオリジナル手提げ紙袋に入れてお渡しします。春らしいデザインのオリジナル手提げ紙袋は、お土産やプレゼントにもおすすめです(なくなり次第終了)。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636814

商品概要

商品名:まるごとポムポムプリン(かお)

販売価格:1個;630円(税込)

商品名:まるごとポムポムプリン(おしり)

販売価格:1個;630円

商品名:ポムポムプリンのミニプリン

販売価格:1個;460円

商品名:ポムポムプリンのミニさくらプリン

販売価格:1個;460円

商品名:ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード

販売価格:1個;700円(税込)

商品名:ポムポムプリンシフォン

販売価格:1個;2,500円

商品名:ポムポムプリンの焼菓子BOX

販売価格:1個;1,980円

商品名:ポムポムプリンBOX

販売価格:1個;2,500円

(フォルサ)