あま～い完熟台湾バナナがポイント！　ゴンチャ「バナナミルクティー」期間限定発売

#トレンドニュース

作成:2023.02.22

ゴンチャ ジャパンは2月16日より、「バナナミルクティー」を期間限定で販売開始しました。

同商品は、台湾バナナソースの甘い香りが楽しめるミルクティー。ベースにはすっきりとした味わいの「ブラックティー（紅茶）」をセレクトし、日本では希少価値が高いと言われる台湾バナナを使ったソースを加えて仕上げています。

トッピングには、ビターでサクッと食感のココアクッキークランチと、クリーミーなミルクフォームをオン。2つの楽しい食感の組み合わせと、甘いバナナの香りがミルクティーを引き立てます。

また、同店では「濃厚チョコレート プディング」（90円）や「北海道チーズ ミルクフォーム」（80円）、「パール（タピオカ）」（80円）なども、おすすめカスタマイズの追加トッピングとして紹介しています。

バナナ好きにはたまらないドリンクのはず！　気になる方は、店頭に足を運んでみてくださいね。

商品概要

商品名：バナナミルクティー
価格：ICED M610円／HOT S610円
取扱店舗：国内ゴンチャ全店（岐阜又丸店を除く）
カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可

（フォルサ）

※この記事は2023年02月22日に公開されたものです

BACKNUMBER

「＃トレンドニュース」をもっと見る}

PREV

ミスドから“桜のうつろい”がテーマの「桜もちっとドーナツ」を期間限定で発売

NEXT

芸人・バービーコラボ第6弾。“気高いおっぱいプロジェクト”新作発売

SHARE