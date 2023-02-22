ゴンチャ ジャパンは2月16日より、「バナナミルクティー」を期間限定で販売開始しました。

同商品は、台湾バナナソースの甘い香りが楽しめるミルクティー。ベースにはすっきりとした味わいの「ブラックティー（紅茶）」をセレクトし、日本では希少価値が高いと言われる台湾バナナを使ったソースを加えて仕上げています。

トッピングには、ビターでサクッと食感のココアクッキークランチと、クリーミーなミルクフォームをオン。2つの楽しい食感の組み合わせと、甘いバナナの香りがミルクティーを引き立てます。

また、同店では「濃厚チョコレート プディング」（90円）や「北海道チーズ ミルクフォーム」（80円）、「パール（タピオカ）」（80円）なども、おすすめカスタマイズの追加トッピングとして紹介しています。

バナナ好きにはたまらないドリンクのはず！ 気になる方は、店頭に足を運んでみてくださいね。

商品概要

商品名：バナナミルクティー

価格：ICED M610円／HOT S610円

取扱店舗：国内ゴンチャ全店（岐阜又丸店を除く）

カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可

（フォルサ）