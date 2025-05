KADOKAWAは2023年2月11日~3月26日、「LOVE(ハート)LOVEスヌーピー展 ~Take Care with Peanuts~」をところざわサクラタウン内 EJアニメミュージアムにて開催します。

テーマは「YOURSELF」「EACH OTHER」「THE EARTH」

同展では、「PEANUTS」が立ち上げたプロジェクト“Take Care with Peanuts”の「TAKE CARE OF YOURSELF」(自分を愛する)、「TAKE CARE OF EACH OTHER」(お互いを思いやる)、「TAKE CARE OF THE EARTH」(地球を大切に)という3つのテーマでゾーン展示を行います。

エントランスでは、オリジナルソング「Take Care」とともにチャーリー・ブラウンとスヌーピーの立体が登場。

「YOURSELF」(自分を愛する)では、個性豊かで憎めないキャラクターたちを、名脇役まで幅広く深掘りしてご紹介。それぞれの大切なものや好きなものを展示します。

「TAKE CARE OF EACH OTHER」(お互いを思いやる)では、キャラクター同士の関係を仕掛けやフォトスポットで紹介します。

「TAKE CARE OF THE EARTH」(地球を大切に)では、コミックに登場する自然を感じるシーンを再現。ゆったりとした時間が体感できる空間となっています。

さらに、ハート形のメッセージを書いて貼付できる「やさしさの木」の設置や、イベント記念グッズを取り揃える「ハートフルマーケット」の開催も予定しています。

チケットは、当日・前売り一律で1,300円で、ローソンチケット・角川武蔵野ミュージアム2F総合インフォメーションにて取り扱い予定。現在、前売り券を販売中です。

スヌーピー好きにはたまらない展示となっています。友達や恋人と遊びに行ってみてはいかがでしょうか?

開催概要

会期:2023年2月11日(土)~3月26日(日)

休業日:毎月第1・第3・第5火曜日(祝日の場合は開館・翌日閉館)

※最新情報は角川武蔵野ミュージアムホームぺージをご覧ください

開場時間:午前10時~午後6時(午後7時閉場)

会場:ところざわサクラタウン内 EJアニメミュージアム

(C)2022 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

(フォルサ)