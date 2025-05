スイーツデザインラボが運営するパンケーキ&カフェ「Butter(バター)」は2023年2月28日まで、「選ぶ楽しみ」をテーマにサンリオキャラクターズとのコラボレーションを実施しています。

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」、パンケーキ専門店「Butter」とのコラボレーション企画が好評につきリニューアル!

店内イートインでスイーツ・フード・ドリンクのラインナップが充実。その他、テイクアウト限定商品としてコラボレーションマカロンを販売開始しました。

サンリオキャラクターズみんなでわいわい!遊園地のパーティーセット:5,170円

シナモロールのコーヒーカップ パンケーキ:1,628円

Butter渾身のスイーツとお料理が一緒に楽しめるお得なセット。シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドンも楽しそうなパーティーセットとなっています。

シナモンロールが遊園地のコーヒーカップに乗って遊んでいるシーンをイメージ。

Butter定番のスフレパンケーキと共にいかがでしょうか?

ポムポムプリンのメリーゴーラウンドパンケーキ:1,738円

シナモロールのふわふわバルーンリゾット:1,628円

自家製のスフレ生地でポムポムプリンの顔を表現しています。自家製プリンも自信作だとか。

風船で遊んでいるシナモロールが楽しそうな一品。彩り豊かな野菜とチーズたっぷりのリゾットをどうぞ。

ハンギョドンのキャッスルシーフードパスタ:1,518円

今回のコラボレーションで、ハンギョドンが初登場! ハンギョドンの大好きな中華をイメージしたオリジナルパスタが店頭に並びます。

コラボレーションドリンク:968円

フードの他にも、かわいらしいサンリオキャラクターズドリンクも登場。それぞれのキャラクターをイメージしたスペシャルドリンクはコンプリートする価値ありです。

サンリオキャラクターズ遊園地のおみやげマカロンBOX:1,490円

サンリオの人気キャラクターが勢揃いしたオリジナルマカロンセットをテイクアウト限定で販売します。ホワイトチョコ、ストロベリーの2種のフレーバーを用意。家族、友人へのプレゼントにも最適で、家やレジャーでも楽しめる限定マカロンです。

かわいらしいサンリオキャラクターをイメージしたフードやドリンクは、写真映え間違いなし! 気になる方は、ぜひ店頭に足を運んでみてくださいね。

企画概要

販売期間:2022年12月7日~2023年2月28日

販売店舗:

Butter ららぽーと豊洲店/Butter 三井アウトレットパーク多摩南大沢店/Butter錦糸町PARCO店

※2023年1月スタート予定にて Butter ららぽーと横浜店

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635651

(エボル)