ピーチ・ジョンが展開するGiRLS by PEACH JOHNは、新ブランドミューズとして、井上咲楽さんとなえなのさんを起用し、2人が出演する新ビジュアルを公開しました。

太眉を卒業し、美容やファッションに関して同世代からの注目を集めている井上さんと、マルチな活動で若い世代を中心に関心を集めているなえなのさんの2人が届けるブランドメッセージは「ほぼ無敵のわたしたち。人生ハッピィだらけでいいんじゃない?」。

公開となった新ビジュアルでは、パステルカラーで統一した架空のショップを舞台に、GiRLS by PEACH JOHN が提供する、ランジェリーを選ぶワクワク感を表現。2人らしいハッピィでかわいらしい姿を届けています。

2人が着用しているのは、この春登場した人気シリーズの新作。今までの機能性はそのままに、中央をテープで編み上げたトレンド感のあるルックスが魅力の「もりこれ脇高ブラ」と、ポップなデザインで毎日を楽しい気分にしてくれるブラトップ「Peasy(ピージィ)」の新色を披露しました。

お気に入りの一着を見つけて、2人のようなハッピィな毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

ブランド概要

GiRLS by PEACH JOHN 公式インスタグラム URL:https://www.instagram.com/girlsbypj

GiRLS by PEACH JOHN 公式サイト URL:https://www.peachjohn.co.jp/girls/

GiRLS by PEACH JOHN 取り扱い店舗一覧ページ URL:https://www.peachjohn.co.jp/girls/info/store/

