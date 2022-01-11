EAU DOUCE４℃、桜をかたどった春ジュエリーの先行予約がスタート
ジュエリーブランド「EAU DOUCE４℃」から2022年1月21日に“Spring Collection”が発売。その中から、桜をかたどったジュエリー6型の先行予約が1月10日より全国のEAU DOUCE４℃の店舗にてスタートします。
EAU DOUCE４℃のSpring Collectionのテーマは“Floraison（フロレゾン）-咲き誇る花々-” 。柔らかな春の日差しに包まれて色づいていく可憐な花々をモチーフにしたジュエリーが登場します。
今回は、コレクションの発売に先駆けて、春の訪れを告げる桜をかたどったジュエリー6型の先行予約を受付開始。予約をすると花々が美しく香るアロマディフューザーもゲットできます。
先行予約対象商品は以下の6型です。
・K10PG Necklace／Rose Quartz／Diamond 29,700円
・K10PG Necklace／Pearl／Diamond 33,000円
・K10PG Necklace／Rose Quartz／Diamond／Topaz 44,000円
・SV（PGc） Ear Cuff／Rose Quartz 8,800円
・K10PG Pierced Earrings Rose Quartz 33,000円
・K10PG Bracelet／Rose Quartz／Diamond 29,700円
寒さが和らぎ、ほころぶ花々に心もほぐれていく春。咲き誇る花々の彩りに誘われて、待ち遠しい春をひと足早く楽しんでみてはいかがでしょうか。
商品概要
EAU DOUCE４℃公式サイト https://www.eaudouce4.jp/
（マイナビウーマン編集部）
※この記事は2022年01月11日に公開されたものです
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