11月5日より、ファッションブランド「OPAQUE.CLIP(オペーク ドット クリップ)」から、人気スタイリスト・大草直子氏が手掛けるメディア「AMARC」とのコラボレーションアイテムが発売されます。

「AMARC」とのコラボは今春に続き2度目。春のアイテムも話題となりました。

第2弾のコンセプトは「new me,new fashion ―新しい自分で、新しいおしゃれを―」。「常識」や「今まで」、「人と同じ」といったようなフレームをちょっとだけ忘れて、新しい私で新しいおしゃれを楽しんで欲しい。そして、もっと自分を好きになって欲しい……。そんな想いを詰め込んだ全11 型がそろいます。

第1 弾に続き、少しでも多くの「笑顔を生む」取り組みへと発展できるよう、売り上げの一部が「NPO 法人 キッズドア」に寄付されます。

大草直子氏コメント

今回、2回目となるコラボレーション。またまた、「欲しいもの」が、的確な素材選びや、丁寧な縫製、ディテールまで妥協しない「ものづくり」で実現しました。

今回テーマにしたのは、「日常の華やかさ」。決してよそゆきでもドレスアップでもなく、間違いなく毎日の「普通の暮らし」の中にあるもの。ふわっとしたシルエットだったり、ドラマティックな素材使いや、気持ちが上がる色。

「Where did you get this dress?」海外の旅先で、こうやって声をかけてもらうことって、見知らぬ人とコミュニケーションできるから大好き。「それどこで買ったの?」「似合うね」と、会話が始まりそうなブラウスやスウェットやワンピースです。

アイテム

・COAT 27,500円

・DRESS 10,890円

・BAG 7,689円

・BOOTS 9,350円

・COAT 20,900円

・TOPS 3,850円

・PANTS 5,489円

・BLOUSE 8,789円

・SKIRT 8,250円

・BAG 7,689円

・KNIT 8,789円

・INNER TOPS 3,850円

・PANTS 8,789円

概要

・「オペ―ク ドット クリップ」公式サイト

https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/

