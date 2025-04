探さず出会えるAI恋活婚活アプリ「バチェラーデート」はこのほど、マッチングアプリの利用についてアンケート調査を実施しました。

マッチングアプリ業界の大きな課題となっている「マッチングアプリ疲れ」。今回、疲れが及ぼす影響を把握すべく、アプリの利用について全国のマッチングアプリ利用経験のある男女434名に対して調査を実施しています。

「マッチングアプリ疲れ」が原因で利用休止の経験は約7割

72.8%の人が「マッチングアプリ疲れ」によって、恋活婚活目的のアプリの利用休止をした経験があることがわかりました。また、10.4%の人は休止したことはないが、考えたことがあり、これを含めると8割以上が疲れが原因で利用休止または休止の検討をしていることがわかります。

しかし同時に、利用休止した経験がある人のうち44.6%が「疲れが軽減されれば、また利用したい」、28.1%が「恋活婚活したいため、既に再開した」と回答し、合わせて72.7%の人に再利用の意思があることも判明しました。

また、既に再開している人のうち、半数は疲れやストレスを感じながら再開したと答えており、恋活婚活をするため仕方なく利用していることがわかりました。

今回の調査を通して、疲れが原因で恋活婚活したいのに、マッチングアプリを止めざるを得ない、もどかしい状況が発生していることが明らかとなりました。

再開した・したい理由1位は「他に出会いの場がない」

「疲れが原因で利用休止したが、また利用したい/既に再開した」と回答した男女210名に対し、マッチングアプリを再利用したい理由を聞いたところ、1位は「他に出会いの場がない」(69.5%)でした。コロナ渦でオフラインの出会いが減り、今もまだ回復していないことも考えられます。

具体的な意見としては、「結婚相談所は結局中々会えない」「職場は気まずくなるので嫌だ」「友人に紹介されるとプレッシャーを感じる」などがありました。

第2位は「タイパがいい」(31.4%)。スマホ一つで出会えるマッチングアプリは現代において時間をかけずに出会えるツールになっていると考えられます。

第3位は「コスパがいい」(23.8%)でした。月額料金のみで複数の人とコンスタントに会えるマッチングアプリは費用対効果が良いと考える人が多いのかもしれません。

出会いの場として選ばれているマッチングアプリですが、顕在化してきた「マッチングアプリ疲れ」により利用を休止する「マッチングアプリ離れ」が発生していると言えます。

しかし、マッチングアプリの恋活婚活に対しての有効性から利用を望む人も多く、今後、この疲れとどう付き合っていくかが恋愛市場における重要な鍵となると考えられます。

マッチングアプリ先進国アメリカでも「マッチングアプリ疲れ」

以前、バチェラーデートが実施した調査によると、利用者の約9割が「マッチングアプリ疲れ」を感じていました。

さらに、2022年4月にアメリカの調査会社Singles Reportsが行った調査*1では、アメリカのマッチングアプリ利用者の78%(男性76%、女性81%)がマッチングアプリ疲れ(英語での表現はdating burnout)を感じているというデータが明らかになっています。

“マッチングアプリ先進国”のアメリカでも「マッチングアプリ疲れ」が顕在化していることから、今後日本でもさらに深刻化することも予想されます。

しかしながら、日本では結婚した5人に一人が、アメリカでも婚約した4人に一人(アメリカのThe Knot Worldwide社の調査)*2がマッチングアプリでの出会いがきっかけというデータも出ているため、日本でも今後、マッチングアプリによる婚姻数が増えることが想定されます。

「疲れ」に対して効果的な対策ができれば、より効率的なマッチングアプリでの出会いが増加し、未婚、晩婚、少子化問題の解決に寄与できるのではないかと考えられます。

疲れの原因の一つは「自分に合ったアプリを選べていないこと」

現在のマッチングアプリは第1世代〜第4世代まであり、それぞれお相手の探し方が大きく変化しました。

サービス数も直近10年で月間新規での増加数は5倍まで増えており、その数100個以上。しかし、同社が2291名のマッチングアプリ利用者に対し、現在サービスとして運営されているマッチングアプリの数(認知していないものも含む)を尋ねたところ、平均は32個という結果になり、現状と認知に大きく差があることが浮き彫りになりました。

さらに、2個以上マッチングアプリを利用したことがあるバチェラーデートユーザーの男女400名に対し実施した利用実態調査によると、マッチングアプリを辞めた理由として、「なかなかマッチングしない」「会うまでの連絡が面倒」「能動的に相手を探すのが大変」「若い人が多かった、連絡取れない方が多い」などがありました。

しかし、そのほとんどは他のアプリを利用すれば解決できる内容でした。数あるマッチングアプリから、自身の志向、目的に合わないものを選択していることが、「マッチングアプリ疲れ」の要因の一つと思われます。

そして、疲れずに利用できる、自分に合ったマッチングアプリを知ることが、「マッチングアプリ疲れ」を防ぐ有効な方法だと考えられます。

自分に合ったアプリを選べる「マッチングアプリ比較表」

相手の選び方、探し方により世代が別れるマッチングアプリですが、それぞれ特徴があり、志向、目的毎に合うものが変わってきます。そこで同社では、一人ひとりが自分に合ったアプリを選べるように、第1~第4世代ごとに特徴をまとめた恋愛タイプ別マッチングアプリ比較表を作成しました。

どんな人が合うのかを世代の特徴を交えながら記載しています。自分のタイプを見極め、最も疲れないアプリを選ぶ参考にしてはいかがでしょうか。

最新版「マッチングアプリカオスマップ」を公開

また、2023年度1月最新版として「マッチングアプリカオスマップ」を更新。前回の2022年10月版公開から、わずか3ヶ月で2つのサービスが終了し、新たに3つの新規参入が確認されました。

同社では、「このように移り変わりが激しいマッチングアプリ業界の今を正しく伝えることで、ユーザーが自分にあったサービスを正確に理解し、選択でき、より良い出会いに繋がると考え、これからも本カオスマップを定期的に更新、発信していきます」とコメントしています。

調査概要

(1)「マッチングアプリ疲れ」に関する調査

調査方法:インターネット調査

調査対象:マッチングアプリ利用経験のある20代〜40代の男女434名

調査実施日:2022年11月18日〜21日

(2)「マッチングアプリ利用実態」に関する調査

調査方法:フォームによるアンケート調査

調査対象:メッセージのやり取りが発生する第1、2世代に分類されるマッチングアプリの利用経験がある、バチェラーデートユーザーの20代〜40代の男女400名

調査実施日:2022年11月18日〜21日

(3)「マッチングアプリの数」に関する調査

調査方法:インターネット調査

調査対象:バチェラーデートユーザーの20代〜40代の男女2291名

調査実施日:2023年1月14日〜17日

(4)「マッチングアプリ再開理由」に関する調査

調査方法:インターネット調査

調査対象:マッチングアプリ疲れが原因で利用休止したが、再開意思のある20代〜40代の男女210名

調査実施日:2023年1月21日〜23日

