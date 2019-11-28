伊藤園の“新しいお茶の楽しみ”をお届けするティーブランド「TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC（ティーズ ティー ニュー オーセンティック）」から、「TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC ミルクでいれたChai（チャイ）」が12月9日に新発売されます。

今回の「TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC ミルクでいれたChai」は、紅茶をミルクと一緒に抽出し、アクセントにジンジャーを加えた深くやさしい味わいのミルクティー。紅茶とミルクが奏でるまろやかな口当たりとジンジャーのピリッとした辛味を楽しめます。

500mlペットボトル製品は、生ジンジャー（加熱・乾燥処理していない生姜）を使用。香料無添加で、素材そのままのジンジャーの心地よい香りを引き出し仕上げています。

「TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC ミルクでいれたChai（チャイ）」

500mlペットボトル：140円（税抜）

220mlボトル缶：130円（税抜）

（マイナビウーマン編集部）