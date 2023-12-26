日本最大級占いイベント「占いフェス」に人気声優・神尾晋一郎が出演決定！
占いフェス実行委員会／Doubleはこのほど、「占いフェス2024〜THE YEAR OF THE DRAGON〜」のチケットの予約受付を公式サイトにて開始しました。
「占いフェス2024」は2024年1月13日、TUNNEL TOKYO（トンネルトウキョウ）にて開催される日本最大級占いイベント。日本テレビ『君ノ隣ニ座ル星。』より、声優の神尾晋一郎さんが出演となるなど、出演者が続々決定しています。
『君ノ隣ニ座ル星。』より、声優の神尾晋一郎が出演決定！
12月5日にリリースされた星占いボイスが話題沸騰中、日本テレビの心キラキラ星占いプロジェクト『君ノ隣ニ座ル星。』から、山羊座の王子様／山羊宮カプリル役の声優で、イベント当日が誕生日だという神尾晋一郎さんが出演。
他にも女性誌での連載やYouTubeが人気の占い師「暮れの酉が教える2024年の運勢」、今日から試せる「働く女性のための開運メイク講座」など、見るだけ、聞くだけで運気UPするコンテンツが盛りだくさんとなっています。
来る2024年は辰年！ 昇り龍のように運気がグングン上がる開運ステージ
「占いフェス2024〜THE YEAR OF THE DRAGON〜」出演者一挙公開！
＜13時〜13時30分＞鳥飼八幡宮宮司 山内圭司さん
・200年ぶりにお目見えした「龍神の鏡台」が占いフェスに！ 縁結びの古社「鳥飼八幡宮」の宮司が語る龍神様の秘話
＜13時30分〜14時＞クリスティーン・デリコさん（占い師）、合田和人さん（メイクアップアーティスト）
・恋も仕事も叶えたい！ 開運メイク講座
＜16時〜17時＞神尾晋一郎さん（声優）、湊きよひろさん（占い師）
・日本テレビ「君ノ隣ニ座ル星。」リリース記念トークショー
＜19時〜19時30分＞暮れの酉さん（占い師）
・話題の占い師「暮れの酉」が教える2024年最強の開運術
ステージの進行は音楽ライター兼占い師として活動し、占いYouTuberとして恋愛タロット動画が人気の、こたにな々さん。
待望の占いチケットが販売開始！
龍神おみくじ、縁結びのお守り付きの「2024年最強鑑定セット」も登場！
新年の運勢や恋愛、仕事、人間関係など、気になることをサクッと聞ける「5分占い」は、占いフェスの風物詩。占いが初めての人でも気軽に楽しめます。
じっくり話を聞いてみたいという人は「プレミアム鑑定」では、占い師の指名も可能です。希望する人は早めの予約を。
公式サイト：https://uranaifes.com/
チケット情報
・2024年最強開運鑑定セット（5分占い3回＋龍神おみくじ＋オリジナル縁結びお守り）：4,200円
・5分占い（鑑定時間5分/指名なし）：800円
予約はコチラ→https://teket.jp/8568/29604
・プレミアム鑑定（鑑定時間25分/指名あり）：5,000円
予約はコチラ→https://teket.jp/8568/30022
出演占い師一覧（50音順）
・プレミアム鑑定（鑑定時間25分・指名可）
ANNA．、蛯名里香、クリスティーン・デリコ、Daiki、ダイヤング、生田目浩美.、湊きよひろ、明翁ヘカテ、玲音
・5分占い（鑑定時間5分・指名不可）
植田靖章、くまりえ。、クリスティーン・デリコ、琥珀二重四、SAYO、椎名秋斗、多路渡よし子、生田目浩美.、note.Kaori、hoshi7、星野壱升、michio、ミルン、明蘭、龍
イベント概要
占いフェス 〜THE YEAR OF THE DRAGON〜
開催日時：年1月13日 11時〜20時
開催場所：TUNNEL TOKYO／トンネルトウキョウ（JRまたはりんかい線大崎駅より徒歩6分）
入場料：無料
※会場内に有料コンテンツあり
【公式SNS】
・公式LINE：https://lin.ee/NALhyVT
・Instagram：https://www.instagram.com/uranaifes/
・Twitter：https://twitter.com/uranaifes
【主催】
・占いフェス実行委員会／Double：https://uranaifes.com
※やむを得ない事情や主催者側の都合により、当日のイベント内容が変更・中止になる場合があります。
【協力】
・charmmy：https://fortune.line.me/charmmy
・マイナビウーマン：https://woman.mynavi.jp/
・Emo!miu：https://emomiu.jp/
・eプリントサービス：https://www.e-printservice.net/
（エボル）
※この記事は2023年12月26日に公開されたものです