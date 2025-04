ウォルト・ディズニー・ジャパンは10月20日より、プーさんと柚子モチーフのデザインで展開する新コレクション「YUZU POOH」を順次発売しています。

「VT COSMETICS」との共同企画商品も

新コレクションでは、柚子を持ったプーさんのアートや爽やかな雰囲気あふれる柚子の総柄がポイントになったデザインによるグッズがそろいます。

ラインナップは、柚子を抱えておすわりしたポーズのぬいぐるみをはじめ、部屋のインテリアのアクセントになるティッシュボックスカバーやルームシューズ、タオルやマグカップなどの生活雑貨となります。

さらに、ポーチつきエコバッグや、ぬいぐるみとしても楽しめる2WAY仕様のネックピローなど持ち運びに便利なアイテムも展開しています。

また、韓国コスメブランド「VT COSMETICS」との共同企画商品を含むプーさんと柚子がデザインされたコスメ雑貨も登場。

柑橘系の香りが特徴の「シカバイタル マスク」も、プーさんと柚子モチーフによるパッケージデザインで展開します。そのほか、ディズニーストアオリジナルアイテムの2段式ポーチや、冬の乾燥ケアにおすすめなハンドクリームやリップバームも用意しています。

同コレクションは、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて取り扱い中。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

商品概要

商品名:価格

ルームシューズ:3,300円

ティッシュボックスカバー:4,400円

ぬいぐるみ:3,600円

ペンケース:3,000円

エコバッグ:2,000円

トートバッグ:3,500円

巾着:1,700円

ミニタオル:700円

メガネケース:3,000円

【VT COSMETICS】シカバイタル マスク:2,500円

ぬいぐるみキーチェーン:2,400円

ネックピロー:3,600円

パーカー:7,700円

缶入りスティックパイ:1,800円

ポーチ:3,300円

ハンドクリーム:650円

リップバーム:650円

店舗情報:https://www.disney.co.jp/store/storeinfo

(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(フォルサ)