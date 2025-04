ごきげんよう! ゲイカップル・スピリチュアルカウンセラーのトシ&リティです♡ 今回は2021年8月16日〜8月22日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

12星座全体の運氣予報

ありえないほどキョーレツな波動が降り注ぐ1週間! 天王星が逆行を迎えることで、社会に激震をもたらすようなパワーが届くわよ‼

天王星は革命の星で、それが逆行に切り替わる時は「荒ぶる」感じのエネルギーになる。変わるべきなのに変わろうとしなかった部分に電氣ショックを与えて、強制的に変化に導くようなタイミングになるのよね‼

少しだけサディスティックな天王星によって、旧時代的な枠組みや価値観がことごとく解体されていくのが、これからの時期のリアリティ。

だからこそ大切なのは、壊れていく何かにしがみつくのではなく、時代の変化を潔く受け入れて「未来を見据えた視点」を持っていくことよ☆

じつを言うと、天王星は「変化を楽しめる人」に対しては結構ジェントル。

過去に執着せずに、変容のプロセスに純粋に心を開いていけば、天王星があっと驚くようなチャンスを与えてくれることもあるのよね。

荒ぶるエネルギーを味方につける最大のコツは……革命家のようなメンタリティで、この1週間を過ごしていくことよ♪

そして22日には、今年2度目のみずがめ座の満月がやってくる。新しい世界を創造するエネルギーがここでドバドバっと流出するようになるわよ!

いろいろな意味で「新時代に入ったこと」を痛感させられるような時になると思うけれど、とりあえずこの日は前向きなアファメーションを行うのが吉☆

満月を迎える22日の21時1分から48時間以内に、「私は時代と仲良しです」「私は時代に愛されてフレッシュな幸運を次々と手に入れます」……そういった、たましいがルンルンするような言葉をたくさんアウトプットしてみてちょうだいネ♡

ふたご座へのメッセージ

てんびん座に移る金星が、さりげなくあなたの運氣上昇をサポートしてくれるわよ☆

いろいろと変化の激しい時期だけど、金星を味方につけておけば、おそらくEverything is gonna be alright♡

金星のシンボルアイテムであるピンクのバラを3本飾っておくことをおすすめするわ。

人間関係にまつわる課題も、ここから解決に向かって行きそう。お互いの成長に深くコミットできるような、新しいお友達との出会いも用意されるかもね♪

とりあえず毎日を前向きに過ごしてみてちょうだい♡

ふたご座のマジカルメイク ゴールドのパウダー Tゾーンにゴールドのパウダーをふんわり乗せれば、惑星を味方にできるはずよ♡

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)