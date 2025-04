ごきげんよう! ゲイカップル・スピリチュアルカウンセラーのトシ&リティです♡ 今回は2021年12月13日〜12月19日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

12星座全体の運氣予報

上弦の月からふたご座満月に向かっていくこの1週間は、新たな再生に向けた「手放しと浄化のパワー」に満ちあふれる時。物質面&精神面の大掃除を行っていくような意識で過ごしていくと、タイムリーな宇宙のパワーといい感じにシンクロできるわよ☆

これまでの常識がことごとく覆されて、世界が過激にひっくり返っていくのが、2022年のリアリティ! 新しく構築される現実の中で、イケイケに活躍できる自分に進化するには、今のうちに不要なものをデトックスしておくことが賢明なのよね♪

心身ともに軽やかな状態で年末を迎えれば、押し寄せてくる変化の波にも柔軟に対応できるようになる♡ とりあえずは、ふたご座満月を迎えるタイミングで、心が明るくなるようなアファメーションを行っていくことが大切よ☆

そもそもふたご座は「言語」や「言霊」をつかさどる星座。ふたご座満月を迎える頃にあなたが発する言葉は、その後の半年間の運氣にダイレクトに影響するから、この時期は特に「用いる言葉」にしっかりと意識を向けていく必要があるのよね!

ふたご座満月を迎えるのは12月19日の午後1時35分。そこから48時間のタイミングで、こんな感じにアファメってみて……「私は明るい未来を選択します」「私はいつでもラッキーです」「私の魂は星のようにキラキラです」。明るく楽しい言霊をためらわずに次々と発していくことがポイントよ☆ あなたの言葉には「現実を変えるパワーがある」ってコトを知ってちょうだいね♡

かに座へのメッセージ

あなたのハートから無条件の愛があふれだす1週間! これまであったギスギス感がゴッソリと浄化されて、ジェントルな私に生まれ変わっていく……その感覚に自分自身が驚いちゃうのではないかしら♡

今の宇宙は「未来で活躍するためのパワー」をかに座のあなたに届けてくれている☆ これからの時代は「愛を表現できる人」だけが成功をつかめる世界になっていくから、その変化に適応できるよう宇宙さんがサポートのエネルギーを送ってくださっているってことなのよね♡

ALL WE NEED IS LOVEってことをとりあえず知っておいてちょうだいね♪

かに座のマジカルワード 朝起きたらすぐに「私は愛の伝道師」と唱える 朝起きたらすぐに「私は愛の伝道師」と唱えると毎日が輝くはずよ♡

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)