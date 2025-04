ごきげんよう! ゲイカップル・スピリチュアルカウンセラーのトシ&リティです♡ 今回は2021年12月6日〜12月12日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

12星座全体の運氣予報

太陽がいて座の中盤を移動していくこの1週間は、本格的な冬に備えて「魂の生命力」と「遺伝子に備わった智慧」が呼び醒まされていくタイミング☆ 未来に向かっていくためのパワーが、あなたの内側から溢れだすようになると思うわよ♡

夜の時間が長く、星々のエネルギーが豊かに届いている今は、あなたの中に宿る「宇宙的な資質」が刺激されている時でもある。果てしなく続く宇宙に未知なる領域がたくさん存在しているように、あなたの内側にも「無限の可能性」がたっぷりと眠っていて、それらを開花に導けるように冬の星座たちがさりげなく応援してくれるのよね☆

タイムリーな宇宙にあやかる開運アクションは、夜空に浮かぶ星をひとつだけ直感でピックアップして、その光をしばらくの間じっくりと眺めてみるコト♡ そしてその時に、このようにアファメーションしてみてちょうだい……「私は小宇宙としてここに存在しています」。そうすれば、あなたの魂が「宇宙のパワーを反射する鏡」としての機能を発揮するようになる☆ まなざしと言霊によって、遠くにあるエネルギーとも空間を超えてつながることができるってコトなのよね♪

とりあえずは、星の光と向き合うことで希望の未来への道が開かれていくってコトを知ってちょうだい♡ ここから地球は激変の時期に突入していくけれど、今のうちに天とつながっておけばとりあえずEverything is gonna be OK☆ 星々とのコネクションが新時代を生き抜く現実的なパワーにもなっていくのよね♪

おうし座へのメッセージ

恋愛やパートナーシップに関することで「あっと驚くようなドラマ」が展開されていきそうなのがおうし座のあなた! クリスマスを直前にしてLOVEに関することが良くも悪くも盛り上がっていきそうよ♡

この運氣をポジティブに生かすには「自分を愛する感覚」を常に忘れないこと! なぜならパートナーシップとは「セルフイメージの反映」でもあるからなのよね☆

自分を愛すれば、その波動が相手から跳ね返ってくる。ただし自分を嫌っていると、邪悪な波動がどうしても跳ね返ってきちゃう! それは宇宙の法則でもあるのよね♪

おうし座のマジカルスープ クラムチャウダー クラムチャウダーであたたまってほっこりしたら星たちからのメッセージが聞こえてくるはずよ♡

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)