ごきげんよう! スピリチュアル・カップルのトシ&リティです♡ 今回は2024年12月16日〜12月22日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

12星座全体の運氣予報

まるで天からのクリスマスプレゼントが届くような1週間の幕開け☆ 最高の未来に向かうための開運パワーが、宇宙からのギフトとしてメガリッチに降り注ぐわよ♪

というのも12月21日に「冬至」を迎えるから☆ 冬至はエネルギーが陰から陽へと切り替わる大切な節目よ♪ 1年で最も夜が長い冬至は、いにしえの時代から極めて「神聖な日」とされていた。なぜなら、そこから少しずつ希望の象徴である「太陽の光」がよみがえってくるからなのよね♡ 闇を光に変えるマジカルパワー……そんな冬至の霊力にあやかることで、どん底から這い上がって栄光をつかむ、ドラマティックでイケイケな人生を創造できるわよ☆

とりあえず冬至の周辺で行っていただきたい定番の開運アクションは「柚子」を浮かべたお風呂に入ること♪ 柚子は「陽の波動」が凝縮されたマジカルアイテム。バスタイムにはだかのお付き合いをすることで、復活の太陽のエネルギーと自然体でシンクロできるのよね♡ ちなみに「獅子柚子」っていうウルトラビッグサイズのものもあって、そちらの方が霊力は高め。もしチャンスがあれば、このタイミングでGetしてみるのがおすすめよ♪

巳年の2025年は、未知なるものと出逢いが人類をギョッとさせたり、破壊と再生を思わせるような出来事が加速したりして、これまでの常識がまるごとひっくり返っていくような1年になるけれど、このタイミングで宇宙のパワーと共鳴しておけば Everything is gonna be allright☆ 冬至を迎えた太陽の光が新たな春に向けた希望を届けるように、宇宙とつながっている私たちの魂からも、新時代を照らす個性的な輝きが解き放たれるようになるってコトを知っておいてちょうだいね♡

さそり座へのメッセージ

伝統を重んじる1週間! 今週、「古きを訪ねる」と運氣上昇するのが、さそり座のあなた!! 何百年も続いてきた伝統文化には集合的な魂が宿るもの。それを大切に受け継いだり、現代に伝えたりすることができれば、大きな力があなたの味方になってくれるはずよ☆

特に今は、古典文学にフィーチャーしてみるのが吉♪ 先達の「生きるヒント」があなたの脳裏に、ドバドバとメッセージを届けてくださると思うわよ♡

さそり座のマジカルフラワー アネモネ アネモネを飾ると希望の光に氣づけるかも♪

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)