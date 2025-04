ごきげんよう! スピリチュアル・カップルのトシ&リティです♡ 今回は2024年3月18日〜3月24日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

12星座全体の運氣予報

3月20日に迎える春分は、占星術における新しいサイクルのはじまり。太陽がおひつじ座に移動するこの日は「宇宙元旦」とも呼ばれていて、天界にとってのお正月とも言える極めておめでたいタイミングよ! 普段は閉じられている天界の扉も一時的に開くから、あらゆる神々のエネルギーもドドッと地上に流れてくる。人によっては、いきなり啓示が降りてきたり、突然の神秘体験に導かれたりする人も出てくるかもね☆

じつを言うと……宇宙元旦でのあなたの振る舞いや言動が、これからの1年間のあなたの運命に末長く影響していく! 春分のエネルギーは「1年の運氣の縮図」でもあるのよね☆ すてきな未来を呼び込むには、この日を美しく過ごすことが鍵♪ 美しい言葉をたくさん使って、エレガントな所作を心がけて、太陽のような明るい笑顔を心がける……そうすれば天界の扉の向こうにいらっしゃる神々が、たくさんのご利益と恩寵をおすそ分けしてくれると思うわよ♡

タイムリー運氣を呼び込むには、宇宙元旦の前日(3月19日)までに【玄関のお掃除】を行っておくのがおすすめ! フレッシュな春の運氣は「おうちの玄関から入ってくる」という法則性があるからよ♪ 自宅に箒がある方は、それを手に取って「やのははきのかみ」と3回唱えてから掃き掃除を行うとさらに効果的。そうすれば「箒の神様」からのサポートも届いて、ご自宅の玄関の波動が霊的に整えられていくはずよ☆

ちなみに、春分以降のおひつじ座シーズンは「誕生の霊力」にあふれる時期でもあるから、ものごとのスタートアップに最適なタイミング。あたためていたプロジェクトなどがあれば、ここから勢いよく動き出すことで、宇宙のリズムとも息を合わせることができるわよ♡ 10天体順行期間も残りわずかだし、未来に向けて動きだすには今がチャンスなのよね♪ とりあえずまぁ、宇宙元旦の祝福があなたにたっぷりと降り注ぐことを祈っているわよ♡

おとめ座へのメッセージ

本氣度がアップする1週間! 今週、八方塞がりの状況に置かれるのがおとめ座のあなた!! 「これまで人並みの努力はしてきたけど、自分でも不完全燃焼氣味だった」……そんなあなたに宇宙が愛の鞭を送ってくださっているのよね☆

そうなると人間って、「YES or NO」しか無くなるというもの。生き抜く情熱を掻き立てて、現状打破に邁進していけば、頂上からは美しい日の出が拝めると思うわよ♡

おとめ座のマジカルワード 情熱 春分の朝「情熱」と唱えるとすてきな1年が過ごせそうよ♡

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)