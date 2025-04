女優の水原希子さんが、12月9日に自身のインスタグラムを更新。背中が大きく開いた大胆なドレス姿を公開しました。

水原さんは12月8日に開催されたシャンパンブランド「モエ・エ・シャンドン」のイベントのフォトコールセレモニーに登場。バックが大きく開いたシャンパンゴールドのドレスを纏い、美しい背中やデコルテを惜しみなく披露しました。

この投稿に「美しすぎかわいすぎ」「So beautiful Kiko」「stunning ! the champagne coloured dress is also gorgeous」と世界中からコメントが集まりました。

https://www.instagram.com/p/Cl7bSekS1cr/?hl=ja

(マイナビウーマン編集部)