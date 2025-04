モデルでタレントのローラさんが10月18日に自身のインスタグラムを更新。大胆な“手ブラ”ショットを公開し、大きな反響を呼んでいます。

投稿は撮影中のオフショットで、1枚目のモノクロ写真は手で胸を隠してはいるものの、上半身に服は纏っておらず、かなり露出度は高め。美しいくびれも露わになっています。

撮影中の様子を写した写真や動画には、ローラさんがポーズをきめるシーンなどが収められており、世界的ラグジュアリーブランド「ルイ・ヴィトン」の衣装も見事に着こなしています。

フィガロジャポンをメンションに加えていることから、写真はいずれもフィガロジャポンのファッション撮影中の一コマだと見られ、キャプションでローラさんは「It was an insane photoshoot today」「I’m very thankful to working this beautiful creative team♪Arigatooo♡」と、撮影チームへの感謝の言葉も綴りました。

この投稿は多くのファンを刺激し、「ローラちゃんかっこよすぎて」「好きぃぃぃぃぃぃぃぃ」「カッコイイStyleの表現が素敵に決まってる〜」「圧倒的な美貌オーラスタイル参りましたローラさん」「バッチリ仕上がっておるな」「めっちゃ可愛くて、めっちゃカッコいい」「ローラちゃん、カッコいい」といったコメントが数多く寄せられました。

https://www.instagram.com/p/Cj2AVdOO9Wc/

(猿川佑)