凛とした佇まいながら、物腰は柔らか。私たちが欲しいと思う“大人の余裕”をまとい、自分なりのおしゃれを楽しんでいるのが、ビームスの吉井裕子さん。彼女は、数あるセレクトショップの中でも第一線にいるビームスで、オフィシャルサイトの企画・制作を担っている。

おしゃれを楽しむクリエイター集団の一員である彼女は、どんなバッグを持っているのだろう。身につけるだけで気分が上がるような、自分にとってのいいモノを見極める審美眼が気になった。

東京・原宿の明治通りと竹下通りの交差点に位置する一等地。ひときわ目立つ新築の高層ビルへ、去年の秋、ビームスは本社を移転した。晴れた日には富士山も見えるという、絶好のロケーションのプレスルームに現れた彼女のお仕事バッグは、くたっとした質感がおしゃれなブルーのバッグ。

「このバッグ、こっくりしたブルーの色や素材が好み。ぱっと見はスウェードだけど、反対側はつるっとした革が使われているんです。そちらを体側にして持てば、服とバッグがすれることもなくていい。持ち手の結び目を変えられたり、見た目以上に収納力が抜群なところも気に入ってます」

シンプルなだけじゃつまらない。上質なだけでもない、愛嬌のあるデザインのバッグを選ぶところはさすがだ。

●バッグの中身

1 ペンケース

2 Pilgrim Surf+Supply(ピルグリム サーフ+サプライ)のクリップボード

3 LIFE(ライフ)のフリーダイアリーノート

4 SENSE OF HUMOUR(センス・オブ・ヒューモア)のデューイエリクシアオイル(ヘア&ボディオイル)

5 MARROW(マロウ)のショルダーバッグ。巾着タイプのレザーのバッグで、ちょっとした外出時に便利

6、9 携帯電話。仕事用とプライベート用の2台持ち

7 B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)のアクセサリーケース&アクセサリー

8 L’arcobaleno(ラルコバレーノ)のロングウォレット

10 MOSCOT(モスコット)のサングラス。出勤時に使用

11 HENRY BEGUELIN(ヘンリー・ベグリン)のカードケース