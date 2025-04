取材・文:ミクニシオリ

撮影:三浦晃一

編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部

普段口にするお茶、普段使うしごとバッグ。なんでもないものでもいいのかもしれないけれど、そこに「自分らしい選択の理由」があると、愛着が湧くと同時に自信を持てる。

世の中、どれだけのことに自身の決定権があるのかを考えると、それほど多くないような気もする。会社、社会……自分の力だけでは変えにくい環境も多いからこそ、身の回りの選択を大切にしたい。

食べるお茶「EAT BEAU-TEA」 で話題になり、今多くの女性に注目されている漢方ライフスタイルブランド『DAYLILY』を立ち上げた、共同創業者の小林百絵さんも、そんな「自分らしい選択」を大切にしている人。

若干26歳で『DAYLILY』を立ち上げた彼女は、もともと大手広告代理店で働いていた。でも「もっとヘルシーに働きたい、大企業で自分の本当につくりたいものをつくるのは難しい」ということに気づいて、起業しちゃったんだとか。

そんな小林さんのしごとバッグは、自身のブランドである『DAYLILY』のトートバッグ。バッグには、台湾の九份の風景がプリントされている。小林さんのしごとバッグを見せてもらったら、小林さんの「自分らしい選択」がたくさん詰まっていた。

「起業家は革の重たそうなカバンを下げているイメージがある、とよく言われるのですが、私はいつでもラフでいたいので、仕事の時もほとんどトートバッグひとつです(笑)。トートバッグっていいですよね、重くないし、物もたくさん入るし」

学生時代は使いやすさからトートバッグを使っていたけれど、大人になるにつれてトートバッグではなく、革のハンドバッグを使うようになった……という人も多いかもしれない。社会人として、という気持ちでトートバッグから離れてはいたけれど、その軽さやラフさ、使いやすさはやっぱりナンバーワン。

●バッグの中身

1 MacBook 12インチ

2 エリクシール つや玉ミスト

3 YUICHI TOYAMAのメガネ

4 KATE リップモンスター

5 Maison Louis Marie No.10

6 less isの財布&キーケース

7 DAYLILIY TIGERLILY CARAMEL(缶を名刺入れに)

8 uka hair oil mist Girls on the beach

9 台湾こころ美茶

10 ノート、ペン

11 DAYLILIY JUJUBE 棗

12 DAYLILIY メイクポーチ