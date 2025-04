INFORMATION

今回行ったのは「WORLD TAG LEAGUE 2020 & BEST OF THE SUPER Jr.27」

2020年11月29日に後楽園ホールで開催された「WORLD TAG LEAGUE 2020 & BEST OF THE SUPER Jr.27」を観戦しました! 新型コロナウイルス感染症対策もバッチリの中、初心者でも楽しく試合観戦可能です。

年間通して試合は開催されているので、仕事終わりでも、休日でも、気軽に見に行ってみてね!

「バルサン Presents WRESTLE KINGDOM 15 in 東京ドーム」が開催されます!

2021年1月4日(月)・1月5日(火)に東京ドームで開催! 有名選手たちも勢揃いですので、プロレスに興味が湧いたなら、ぜひ観戦しに行ってみてね!

※こちらも新型コロナウイルス感染症対策されています。

特設サイトはこちら