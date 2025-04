私たち「平成女子」には懐かし&エモの象徴であるサンエックスのキャラクターたち。前編では広報「コロニャ」との名刺交換に始まり、サンエックスの成り立ちやキャラクターを「育てる」というサンエックスの考え方について伺いました。

後編では今ひそかに話題の映像作品のことや、さらなるサンエックスキャラクターの秘密について、引き続き私・マイナビウーマン読者パートナーのりんがインタビューしていきます!

全世界・全世代で話題! サンエックスの映像作品に迫る

りん:最近はNetflixにて「リラックマ」のコマ撮りアニメが配信されたり「すみっコぐらし」の映画作品が現在までに3本も公開されるなど、サンエックス全体で映像作品にも力を入れている印象があります。

和田:はい、私たちも想像以上の反響がありました。特に『リラックマとカオルさん』についてはNetflixで全世界への配信。もともと「リラックマ」は海外人気もあったのですが、それに輪をかけるようにより世界中からの人気が上がっていっているように思いますね。

去年、「リラックマ」の20周年を記念し、アメリカ6州をまわるグッズツアーを行ったのですが、そこにも早朝から長蛇の列を作っていただくなど、確かな手ごたえがありました。

りん:対して国内では「映画 すみっコぐらし」が空前の大ヒットと……!

和田:ありがたいですね。「すみっコぐらし」は発売当初は小さな子ども中心に人気を伸ばしており、展覧会なども何度か開催していたキャラクターではありました。ただ、「子どもは好きだけど、親はよく知らない」というようなご家庭も多かったんです。

それが映画をお子さまと一緒に見ていただいて、予想を裏切る切ない展開に「大人のほうが泣いてしまいました」という声も多くいただき……。2023年には3作目の映画を公開し、年齢・性別を問わず愛されるキャラクターになったのだなと思います。

りん:先ほど「海外展開」のようなワードも出てきましたが、今後もサンエックスキャラクターたちの海外展開はありそうですか?

和田:2年前に独立部署として海外事業部を立ち上げ、 社内としても本腰を入れているところです! 最近ではシンガポールのチャンギ空港と「リラックマ」のコラボなど、海外企業とのコラボレーションも。今後もっと展開の余地があると思います!

実は……「ターゲット、決めてないんです!」。サンエックスキャラクターが愛される秘密

りん:これほどまでにサンエックスのキャラクターが世間に浸透しているのを見ると、キャラクターを制作するときのターゲット決めなどがしっかりされているのかなと思いました。そのあたりの裏話も伺えますか……?

富田:実は……サンエックスのキャラクターって、あんまり最初からターゲットを絞ってリリースしてないんです。いや、あんまりというか、ほぼやっていないかも……。

りん:ええっ!? どういうことですか……!?

富田:キャラクターたちは、社内のデザイナーによって生み出されますが、その時々の「自分のそばにこんなキャラクターがいてほしい!」を自由に提案してくれています。トレンドがこうだから、こんな設定を付けて……といった戦略的な企画はあまりしておらず、私たちもリリースと共に「こういう層に刺さったんだ!」と気づかされることもあるんですよ!

りん:てっきり緻密な裏取りや下調べをもとに作られているのかなと思っていました……!

和田:サンエックスのキャラクターたちって、ちょっと無表情なコが多いんです。目にハイライトが入っているコが少なかったり、口が一文字なコがいたり……。これは一例ですが、疲れて帰ってきた自分の部屋に、元気いっぱいのキャラクターのぬいぐるみではなく、ちょっと落ち着いた表情のぬいぐるみがあったほうが、なんとなく落ち着ける気がしませんか?

りん:たしかに……! 「リラックマ」や「すみっコぐらし」なども、無表情のキャラクターが多いですよね。

和田:私たちサンエックスのパーパスに「ずっといっしょに」という言葉があります。元気があるときもないときも、キャラクターがずっと一緒に居てくれ、寄り添ってくれるようなキャラクターが、サンエックスには多いのかもしれませんね(笑)。そしてそういったキャラクターに、人気が集まっているのだと思います。

りん:「ずっといっしょに」がまさに体現された「サンエックスらしさ」をうかがえた気がします!

8月以降も新作グッズが続々と登場予定。注目のコは……

りん:最後に、大人の女性ファンに向けておすすめ新情報を教えてください!

和田:はい! やはり、注目ニュースとしてまずは「すみっコぐらし」の新キャラクター「えびてんのしっぽ」をご紹介させてください。このコは7月に登場しまして、「天使なえびてんアイドル」というテーマの名前にもあるように、たべもののアイドルになるために日々がんばっているコなんです。

りん:食べてもらうためにアイドルを目指しているところが斬新ですね(笑)。ピンクを基調としたグッズがかわいいです!

和田:情報解禁後、SNSでかなりの反響がありまして、今後も人気の高まりが予想されるキャラクターです。

富田:また、ぜひ大人の女性におすすめしたい新グッズが、リラックマ『プチコレクション』。「もしも、リラックマたちがあなたの近くに暮らしていたら?」という発想から生まれた、リラックマが一緒にいる、なにげない、でも、かけがえのない毎日を描いた新シリーズです。

フロッキー素材のプチマスコットはお部屋にもなじみますし、会社のデスクやPC周りなどに置いてもかわいいかと思います。

りん:わぁ~! かわいい! ポーズといい、サイズ感といい、思わず集めたくなるかわいさです。大人になってからキャラクターグッズは少し離れてしまっていたのですが、実は大人でも楽しめるグッズが多いんですね。改めて魅力に気づけた気がします! 今日はありがとうございました!

平成女子のそばにも、「ずっといっしょに」

数多くの人気キャラクターを展開しているサンエックス。今回、映画やSNSでの活躍や、ぬい撮り、大人向けデザインの商品展開など、最新の楽しみ方を教えてもらって、またサンエックスの個性豊かなキャラクターたちに夢中になりそうです。

私にとっては「みかんぼうや」が特に思い出深いサンエックスのキャラクターですが、振り返ってみると私たち平成女子は、サンエックスのキャラクターたちと一緒に大人になってきていたような気がします。それこそ、「ずっといっしょに」、大人になってくれていたのかもしれませんね。

あなたのそばに「ずっといっしょに」いてくれたキャラクターは、何でしたか? ぜひマイナビウーマン編集部にも教えてくださいね!

(取材:りん/マイナビウーマン読者パートナー、文:山口真央、撮影:三浦晃一、編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部、取材協力:サンエックス)

©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.