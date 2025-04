マスクの着脱が個人の判断に委ねられ、もうノーマスク生活に戻っているよ! という方もいれば、花粉の時期が終わるまで外せません……という方も。あなたはもうマスクを外して生活していますか? 約3年のマスク着用生活を経て、肌を見せるのに抵抗がある方もいるかもしれませんね。

今の時期は花粉や黄砂、温度・湿度の急激な変化、そして環境変化からくるストレスでただでさえ肌が揺らぎがち。そんな今、私たちはどのようなスキンケア、ベースメイクを行えばいいのでしょうか?

今回はナチュラルコスメを多く扱う「Cosme Kitchen」PR(※)の武井里奈さんに、この春おすすめのスキンケア・ベースメイクアイテムを聞きました。

※2023年3月末取材時点。

春の揺らぎ肌におすすめのスキンケア方法&アイテムは?

春は肌が揺らぎやすい時期。まずは、そんな今の季節におすすめのスキンケアアイテムを聞いてみたところ、意外な答えが返ってきました。

「春は肌が揺らぎやすいとよくいわれますが、それには外的要因と内的要因があります。まず、外的要因として第一に挙げられるのは花粉です。そして春の強風も意外と刺激になっています。春の強風は実はアスファルトが削れるくらいに吹いていて、ほこりや木の芽などいろいろなものが宙に舞っている状態なんです。

そして、内的要因としては胃腸の調子と体内時計が乱れやすい時期であることが挙げられます。環境の変化が大きく、春は睡眠のトラブルも起こりやすいといわれています」

肌の揺らぎは花粉によるものとばかり思っていましたが、いわれてみれば黄砂や胃腸の荒れも気になる季節。会社でも異動などで新しい環境に慣れる必要があったり、歓迎会など外食も増えたりする時期でもありますよね。

「そういった要因を踏まえて肌の揺らぎや赤み対策として最初におすすめしたいのは、朝の洗顔にクレンジングミルクやクレンジングクリームを使うこと。

朝は通常の洗顔料を使ったり、もしくは水だけだったりという方も多いかと思うのですが、寝ている間についたホコリや汚れをしっかりオフすることが大切です。クレンジングミルク、クレンジングクリームなら、汚れを落としながらお肌に栄養も与えられます」

クレンジング料はメイクを落とす時に使うものとばかり思っていましたが、クレンジングミルクを朝に使ってもいいとのこと。すみずみまで栄養を行きわたらせることでお肌がふかふかになるんだとか!

「おすすめはF organicsの『モイスチャークレンジングクリーム』です。春のスキンケアはテクスチャーが重ためのものを選ぶのがポイントで、これはこっくり重たく、しっかり汚れも落としてくれます。でも、突っ張らないところも特長です」

春になると春夏用のさっぱりとしたスキンケアアイテムに切り替えた方がいいのかと思いがちですが、あえてこっくりとしたテクスチャーのアイテムを選び、お肌に栄養を与えることで揺らぎにくく、メイクのりの良い肌を目指せるとのこと。これも驚きですよね。

「あと、おすすめしたいのはAntipodesの『オーラ マヌカハニーマスク』です。これは抗菌作用で有名なマヌカハニーが入っているのですが、抗菌作用もさることながら、バリア機能も整えてくれるので揺らぎ肌のスペシャルケアとしておすすめします。洗顔後に塗って15分ほど置き、ぬるま湯で洗い流すタイプでして、ハリやうるおいを与えてくれますよ。スリープマスクとして一晩塗ったまま寝て翌朝に洗い流すこともできます。

他には、FRENAVA natural & organicの『エモリエントオイル』をブースターとして使うのも揺らぎ肌にいいかと思います。テクスチャーはサラッとしているのですが、塗った後にお肌に残ってしっかり保護してくれるような感覚。有機酒粕パウダーから抽出した有機酒粕オイルの力でバリア機能を整えてくれます」

手元で試したところ、どちらも「肌を守ってくれる感」のある使い心地。肌の揺らぎが気になる時も、安心できそうなアイテムです。

花粉の「ヒリヒリ」対策にはバームを!

次に花粉で肌が敏感になってしまっている時におすすめのアイテムを伺うと、肌を保護してくれるバームが良いと回答いただきました。

「QUADRIFOGLIOの『ナチュラルワセリナ』は、野菜油のみでつくられていて、100%植物由来で乾燥肌のレスキューアイテムとしておすすめします。ミニサイズは本当に小さく、持ち歩きにぴったり。とろっとしたテクスチャーなのですが、塗り広げるとしっかり保護してくれる感覚です。

オーストラリアのブランドclémence ORGANICSの『UTバーム』はよりバームらしい、少し硬めのテクスチャー。お肌にハリを与えるローズヒップオイルや、敏感肌におすすめのカレンデュラオイルなどが入っていて、揺らぎ肌の救世主です」

どちらも顔だけではなくボディ、髪にも使えるそう。花粉症の時期は化粧水やボディローションさえも沁みる状態になってしまうこともありますよね。そんな時はバームのみで肌を守りながら保湿すると良いんだとか。

ノーマスク生活に向け、魅せる肌に

逆に、特に肌の揺らぎなど感じていないけれど、ノーマスク生活に向けて肌に磨きをかけたいという方も多いはず。そんな時のスペシャルケアとしては、#1日1CICAで有名なVTの「シカナチュラルライン」をご紹介いただきました。

「こちらはこの春新発売のスキンケアラインでCICA成分に加えて抗炎症作用のあるローズマリー葉エキスが入っています。通常のラインよりもさらに揺らぎ肌に特化したシリーズですね。

CICAもたっぷり入っていてどれもいいものばかりなのですが、中でもおすすめしたいのは『VT シカナチュラル ナイトマスク』です。これは1回使い切りの個包装スティックパウチのクリームマスクで、通常のクリームの代わりに使うのですが、これを塗った時は翌朝の肌が全然違うんですよ。肌がもっちり、ふっくらして、肌荒れも防止してくれるので、デート前などの“ここぞ”という時にぜひ使ってみてほしいです(笑)」

この春、ベースメイクアイテムをアップデートするなら?

マスクのつけ外しが多くなりそうなこの春。摩擦に強くて崩れにくいものや、つけ心地が軽いものを選びたいですよね。武井さんがおすすめしたいのは2023年春の新製品2つだそう!

「to/oneの『マルチ スムーザー』は本当にさらっさらにしてくれて、崩れにくい部分用下地です。ベージュの他にピンクの部分もあるのですが、これはチークの部分に仕込むとほどよい血色感が出ます。ベージュは鼻の周りや顎先など、ざらつきが気になる部分に使うと毛穴をきれいにカバーしてくれますよ。

ベースメイクで個人的に今期一番おすすめしたいアイテムはbior organicsの新製品『オーガニックアクア エアレスクッション』。マスクフレンドリーでとにかくマスクにつかないんです! 美白メイクのHAQURAとナチュラル仕上げのNATURAの2タイプ展開で、どちらもつるっと仕上がります。カバー力が高く、みずみずしいツヤも出ますが、べたつかないのもポイント。SPF50+・PA++++で、これからの時期に安心のUVカット効果もあります」

bior organicsのファンデーションはエアレスタイプ容器が面白い! ファンデーションの使い残しを極限まで減らしたオリジナルエコパウチになっているそうです。韓国コスメのクッションファンデーションが好きな方はきっと気に入る仕上がり!

その他にも、この春は久しぶりにベースメイクアイテムを新調したいという人もいるはず。そんな人におすすめのベースメイクアイテムを聞いてみました。

「ONLY MINERALSの『ミネラルエッセンスBBクリーム ウルトラ』は定番商品としておすすめしたいところです。この春は限定のパッケージでも販売されていました。セミマットな質感でハイカバーなので、ノーマスク生活に向けて気になる箇所がある方に良いと思います」

春はベースメイクもこっくりしたものがおすすめなんだとか。また、春は太陽の位置が高くなるため、パールが入った下地を使うとレフ板効果を狙えるとのこと!

「m.m.mの新しい『カラーチューナー』は全て大きさやカラーの異なるパールが入っていて、自然に色味補正をしながらツヤを出し、素肌をきれいに見せてくれます。ピンク、ラベンダーピンク、イエローの3色からなりたい肌別に選べますよ。

他にも、裏技として紹介したいのがこっくりとしたテクスチャーのファンデーションやBBクリームにオイルをちょっとだけ混ぜるテクニック。Me Todayの『ボタニカルバージンマルラオイル』のように、色が無い軽いタイプのオイルを選ぶのがポイントです。保湿力も高まりますし、ツヤ感が出ます。伸びも良くなりますよ」

こっくりとしたテクスチャーのファンデーションは、きれいに伸ばしにくく感じることもありますが、オイルを混ぜることでさらに密着! 手持ちのアイテムでもこのテクニックはすぐに活用できそうですね。

揺らぎ肌でも使いやすいベースメイクアイテムも紹介

最後に、揺らぎ肌でも使いやすいベースメイクアイテムについて質問してみました。

「ETVOSの『ミネラルインナートリートメントベース』が美容液のような感覚で使えて特におすすめです。すごくのびて、軽いつけ心地。スキンケアに近い処方なのでお肌の調子が揺らいでしまった時も使いやすいかと思います。乾燥や小じわ対策にもおすすめです! 自然に素肌をきれいに見せてくれますよ」

また、赤みが気になる時はWA by do organicの「シルキー パウダー ファンデーション」がおすすめなんだとか!

「肌の調子が良くない時は天然のお粉だけつけるのが良いかもしれません。こちらは軽いつけ心地ですが、ちゃんとカバーしてくれます。国産オーガニックコスメのパイオニアであるdo organicさんだけあってすごく使い心地がいいんです。お粉ですが、粉っぽさはない仕上がりで、ツヤも出ますよ。カバーしたいときには、うすーくレイヤードで重ねるのがおすすめです」

肌状態が揺らいでいる時は、閉塞感のあるベースメイクアイテムは避けたいですよね。そんな時は軽やかなお粉が活躍しそう!

スキンケア&メイクでノーマスク生活でも自信を持てる肌に

ナチュラルコスメに精通しているコスメキッチンPR・武井さんにこの春おすすめのスキンケア&ベースメイクアイテムを紹介していただきました。

ナチュラルコスメというと「肌をしっかりカバーしてくれる」というよりは自然に仕上げてくれるイメージが強くありましたが、今回ご紹介いただいたベースメイクアイテムの中にはホクロまでも薄くしてくれるほどの製品も。スキンケアアイテムも、記事に紹介しきれないものがあるほど今の時期に活躍してくれそうな製品が豊富にそろっていました。

この春のスキンケア、ベースメイクアイテム選びにお悩みの方はぜひコスメキッチンに足を運んでみてはいかがでしょうか。

商品詳細

F organics モイスチャークレンジングクリーム 150g 4,180円

Antipodes オーラ マヌカハニーマスク 75mL 4,950円

FRENAVA natural & organic エモリエントオイル 25mL 6,600円

QUADRIFOGLIO ナチュラルワセリナ 10g 1,980円、35g 3,960円

clémence ORGANICS UTバーム 60mL 4,950円

VT シカナチュラル ナイトマスク 4mL×30包 4,400円

to/one マルチ スムーザー 3.5g 2,750円

bior organics オーガニックアクア エアレスクッション ハクラビオール/ナチュラビオール 15g SPF50+・PA++++ 各全3色 各4,950円(ケース別売)

ONLY MINERALS ミネラルエッセンスBBクリーム ウルトラ 30g SPF25・PA++ 全3色 各4,730円

m.m.m カラーチューナー 15mL SPF22・PA++ 全3色 各3,520円

Me Today ボタニカルバージンマルラオイル 50mL 4,620円

ETVOS インナートリートメントベース 25mL SPF31・PA+++ 全2色 各4,950円

WA by do organic シルキー パウダー ファンデーション 10g SPF15・PA++ 全4色 各4,950円(コンパクト別売)

(写真:三浦晃一、取材・文:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)