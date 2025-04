ビジネスシーンで相手を褒める時には、比較的堅い言い回しが使われることが多いです。

「慧眼」もその1つで、相手の洞察力を褒める時に使われる言葉なので、知っておくと役立ちます。

また、「慧眼」はマンガのタイトルやネットゲーム「ウマ娘」のスキルで出てきたことで知った人も多いかもしれませんが、ビジネスでも使われる言葉ですので、社会人ならぜひ覚えておきましょう。

この記事では、「慧眼」の意味や使い方、類義語や対義語などを解説します。

まずは「慧眼」の意味や読み方を見ていきましょう。

「慧眼」には、このような意味があります。

このように、「慧眼」には「物事の本質を見抜く優れた眼力」「鋭い洞察力」という意味があります。

また、「慧眼」の「慧」には「賢い」という意味があり、「眼」は「物事を見極める能力」という意味です。

「慧眼」の読み方は「けいがん」ですが、「慧」は常用漢字ではないこともあり、読み方を間違えやすいので注意しましょう。

よく間違えやすいのは「すいがん」や「せきがん」などです。

「慧眼」の「慧」が「彗星」という言葉で使われる「彗」とよく似ていることから、「すいがん」と間違われることが多いです。

また、「せきがん」とも間違われやすいですが、「せきがん」を漢字で書くと「隻眼」。「ものを見抜く眼識。優れた識見」などの意味も含まれています。意味が似ているせいか、読み方も間違われやすくなっています。

「慧眼」は仏教用語として使われる場合、読み方や意味が少し異なります。

仏教では真理を認識する能力を、目になぞらえて肉眼・天眼・慧眼・法眼・仏眼の5種類に整理しています。

その中で真理を見抜く眼のことが「慧眼」です。

「慧眼」は、ビジネスなどあらたまったシーンでも使いやすい表現です。

そこで、「慧眼」の具体的な使用例を見ていきましょう。

「慧眼」は「本質を見抜く力」「洞察力が鋭い」などの意味があります。

良い意味がある堅い言い回しですので、あらたまった場で人を褒める時にも使いやすい表現です。

目上の人にも目下の相手にも使えますので、覚えておきましょう。

続いては、「慧眼」の具体的な使用例を紹介します。

上記のように、「誰も見抜けなかったことをあらかじめ見抜けていてすごい」などの意味で相手を褒める際に、「慧眼」が使われます。

「慧眼」を使った代表的な言葉である「慧眼の士」には下記のような意味があります。

つまり「慧眼の士」とは、経験や能力が優れていることで、先を見通す眼を持っている人のことを表します。

また、「慧眼の士」は、「慧眼の持ち主」と表すこともできます。

ビジネスシーンなどで相手の鋭い洞察力を表現する際に、以下のような使い方をします。

「慧眼」には似た意味を持つ言葉がいくつかありますので、一緒に覚えておきましょう。

ここでは、「慧眼」の代表的な類語表現を紹介します。

「炯眼(烱眼)」の読み方と意味は下記の通りです。

「炯」は常用漢字ではなく、「明らか」という意味があります。「烱」は「炯」の異体字ですので、「炯眼」も「烱眼」も意味は同じです。

「炯眼(烱眼)」には「慧眼」と同じ意味がありますので、「慧眼」から言い換えても問題ありません。

「達眼」には以下の意味があります。

こちらも「慧眼」同様の意味を持っているので、同じようなニュアンスを表す言葉として言い換えることができるでしょう。

「先見の明」は以下の意味があります。

見抜く力があるという点では同じですが、「慧眼」が物事の本質に対する洞察に対し、「先見の明」は未来(まだ起きていないこと)に対する洞察という点が、両者のニュアンスの違いといえるでしょう。

「穎悟」には、このような意味があります。

「穎」は常用漢字ではなく、「優れている」「賢い」などの意味があります。また、「悟」は「迷いから覚める」「賢い」などの意味がある漢字です。似た意味の漢字が熟語となることで「穎悟」となりました。

「慧眼」は「本質を見抜く眼」であり「穎悟」は「賢く悟りが早い」ことで頭の良さを指します。少しニュアンスが異なりますが、似たような状況で使われます。

「慧眼」には反対の意味を持つ言葉もいくつかありますので、「慧眼」と一緒に覚えておきましょう。

「慧眼」の代表的な対義語を紹介します。

「節穴」には、このような意味があります。

「慧眼」は「本質を見抜く力」のことなので、言い換えれば「見る目がある」という意味があります。

一方、見る目がないことを表す「節穴」は、「慧眼」の対義語の1つです。

「凡眼」には、下記のような意味があります。

「物ごとの本質を見抜く力」を意味していて優れている様子を表す「慧眼」に比べると、「凡眼」は物事を見抜く力が平凡であることを表し、反対の意味として使われます。

仕事や日常生活で英語を使う機会があるなら、「慧眼」の英語表現も覚えておきましょう。

ここでは、「慧眼」の代表的な英語表現を紹介します。

「perceptive」は下記のような意味がある英単語です。

・perceptive faculties(慧眼)

・It is very perceptive of you.(完璧なご慧眼です)

・being perceptive(慧眼がある)