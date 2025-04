Go To キャンペーンに特化した情報サイト「Go To キャンペーン.jp」にて、全国の約1000名を対象に「Go To トラベルキャンペーン」に関するアンケートが実施され、調査結果が発表されました。

「(Go To キャンペーンを)すでに利用した」と回答した人は全体の18%。予約済み・検討中などの回答が占める割合は、全体の36%でした。

「すでに利用した」「予約済み・検討中」という前向きな回答の約340名に、さらに利用状況を調査。

利用目的は?

まず気になるのは「利用目的」。1位は「家族旅行」(160名)。2位の「恋人、パートナーとの旅行」(69名)、3位の「一人旅」(44名)、4位の「友人との旅行」(38名)を大きく離した結果となりました。

利用予算は?

続いては「予算」について。1回の利用あたりの予算は、1位「3~6万円」(37%)、2位「1~3万円」(33%)、3位「6~10万円」(18%)でした。

なお「Go To トラベルキャンペーン」は旅行代金の50%相当分が還元(上限あり)。割引になる部分が旅行代金の35%、地域共通クーポンの発行が15%との内訳となっています。

利用先は?

「利用先」について、約340名の旅行先(複数回答可)エリア別の割合は上記グラフのようになりました。関東、関西、九州・沖縄エリアへの旅行者が多いことが読み取れます。

調査概要

調査エリア︰全国

調査主体︰Go To キャンペーン.jp

調査方法︰インターネットリサーチ

調査対象︰20代~70代の男女(計965名)

調査期間︰2020年9月23日(水)~2020年9月30日(水)

(ガラクティ)