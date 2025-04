eStreamはこのほど、コンビニなどで支払いに使える持ち運びに便利なキーホルダータイプのフィギュアブランド「きゃらぺいっ!」を新たに展開することを発表しました。

コンビニなどでの支払いに使えるキーホルダータイプのミニフィギュア

「きゃらぺいっ!」は、電子マネー「楽天Edy」と連携しキャッシュレス決済機能がついた、キーホルダータイプのミニフィギュアシリーズ。フィギュアにコイン型Edyをセットして利用できます。

ユーザーが好きなキャラクターのフィギュアを持ち歩く、楽しいキャッシュレスライフが送れそうですね。

第一弾として、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」が登場し、10月(予定)から発売を開始することが決定しました。

かわいらしく持ち運べて、さらに支払い可能なんて、便利すぎるアイテムですよね。気になる方は発売後チェックしてみてくださいね。

商品概要

第一弾「サンリオキャラクターズ」 キャッシュレスフィギュア きゃらぺいっ!- For 楽天Edyコイン

販売予定日時:2022年10月販売予定

販売価格:3,460円

販売先:eStream Store、楽天Edyオフィシャルショップ他

種類:シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミの全4種

※画像はイメージ。実際の商品とは異なる場合があります。

※販売時期は変更になる可能性があります。

ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD.

ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632482

(エボル)