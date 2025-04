※このコラムは『ラブ トランジット』シーズン2のエピソード1〜6のネタバレを含みます。

今回の配信で一番いい表情を見せてくれたのが、風俗ボーラー兼不動産会社営業・まさと。誰が誰の元パートナーか? という予想を全て外し、X発表の時には素晴らしいリアクションを見せてくれました。その天然の表情は男を落とすリアクション女王・エリカ様超えです。

適当にやっても1組くらい当たりそうなもんですが、全て外しに行くって逆にすごい確率では? しかし、この見る目のなさが、またドラマを巻き起こします。

あと、人間の真理に辿りついたかのような神妙な面持ちで女子の水着見ながら「おっぱいっていいな」と呟くのまじでやめて欲しい。MCの麒麟の川島さんが「にんげんっていいな」ってコメントした瞬間、「でんでんでんぐりがえってパイパイパイ」というしょうもない替え歌が脳内に流れて死にたくなりました。ここでまさとがX予想全外ししたことに対する、セカイのコメントを改めて復唱したいと思います。

「バカかと思った! 浅はかだよね〜」

あとあのプールのバタフライ、すごスンギ。ああいうプールでの泳ぎにクロールでも平泳ぎでもなく、ガチofガチなバタフライをチョイスする人いる? いた。

モデル・ゆづきがまさとをグループデートに誘ったものの、その他のメンツにまさとがチョイスしたのが、まさとの意中の相手であるショップ店員・エリカと、そのXであるサッカーコーチ・たかあき。

まさとはゆづきのXがたかあきだと思って人選したようですが、まさかの大ハズレ。これにより、エリカに気持ちが揺れ動く2人の男性と、まさとを思う2人の女性でのグループデートという地獄みたいな4人組が結成されます。

これがバンドなら音楽性の違いで即解散レベルの噛み合わなさ。まさと以外はそのやばさに気づいているのですが、当の本人はどこ吹く風。焦ったゆづきによってこの恐怖のカルテットはバラされたのですが、まさとの勘違いによる地獄はここでは終わらなかったのです。

先ほどのゆづき・エリカに加えてまさとは、30年間居酒屋と交わらない人生を送るなど、今まで何を主食に生きてきたのか気になる歯科医院令嬢・ゆきこがXである自分と復縁したがっているとも勘違いしているよう。

つまり、まさとはエリカ、ゆづき、ゆきこと、5人のうち3人の女性から爆モテしていると勘違いしているのです。

しかしながら風向きは一転。ゆづきは「まさとにそこまで気持ちはない。ここでは恋ができない」と周囲に嘆いていましたが、おそらくまさとの気持ちがエリカに向いており、自分に付け入る隙が一切ないことに気づいて早々に方向転換した、というのもあるかもしれません。ゆづきのまさと狙いは無くなりました。

一方でエリカは、ゆづきがまさとにアプローチする姿を見て「ゆづきの方がまさとくんへの気持ちが強いのでは?」と、自分の気持ちを見つめ直し、まさとではなく、Xであるたかあきに自分の気持ちが向いていることに気がつきます。

気づけばゆづきの気持ちは離れ、いい感じだったはずのエリカもXに向き始めているので、今や誰からもモテていないという状況に。

でもおそらく一切気づいていません。このまま勘違い爆走で、もう一度あの表情を見せて欲しい! 期待しています。

エリカはその顔面の強さで、おそらくどこでも中心にいて、もてはやされてきたのでしょう。まさとからたかあきに向けられた質問にも関わらず、たかあきそっちのけで「でもあたしは」「え、でも」と全部話題をかっさらって自分の話題に変えてしまいます。でも話題泥棒の自覚は一切なさそう。自分の話したいことを思うがままに口から出してる感じです。

場に居合わせたゆきこは、なんとなくその感じに気づいていて、少しテンションが低いようにも見えます。

その会話の中でエリカのグッジョブ案件が。「まさとくんから聞くXの話ほっこりした。すごくいい恋愛してきたんだなって思った」という発言。これをXであるゆきこが他人のフィルターを通して聞けたことが本当に良かった!

彼女にとって人生一の大恋愛だったまさととの恋が、まさとにとっても素晴らしいものだったと知れたことで、心のどこかにずっと引っかかっていた恋をいい思い出として成仏させることができたのではないでしょうか。

「付き合ってる時からまさとくんとは結婚しないと思ってて……」と、先はないと感じながらも大好きな気持ちを止められなかった切なすぎる交際……。

新たな恋を始めるための参加でもありつつ、ゆきこにとっては恋の終止符を打つための有意義な旅になったのではないでしょうか。

「運命の人って成長させてくれる人なんだろうなって思う」というエリカの言葉もとてもすてきだったのですが、その後のエリカの発言がすごい。

「それで言うとXにとって私は運命の人だったと思う」と、Xが自分を成長させてくれたのではなく、「わしがXを育てた」スタンスなのまじで強い。

しかもそれをXであるたかあきの前で断言できる自信。自己肯定感の塊だからこそできる、天真爛漫で自由奔放な振る舞いが男性からも魅力的に映るんでしょうね。この自己肯定感を我々も持って生きていきたい。そのためには圧倒的な顔面をまず得なくては。メルカリで売ってます?

Xであるエリカと、ヨガインストラクター・ミヅキから気持ちを向けられているたかあき。「エリカ強いじゃん? どんなけんかしてた?」と、やはり同居人からも強い認定されているエリカ。

その中で話題は浮気に。たかあきがエリカの浮気で別れたことを知らずに、「浮気は100%悪い」と、皮肉にも浮気したエリカをボッコボコのタコ殴りにしていくミヅキと、「しちゃったってことはその人なりの理由が……」とエリカの事情を汲もうとする優しすぎるたかあき。たかあきが庇うのは、好きだったエリカが100%悪いわけじゃない、と信じていたい気持ちもどこかにあるからでしょうか?

それに対し、「ないかもしれないよ? 酔っ払ってただやっちゃったとか」「寂しくて……とかを考えてるんでしょ? 寂しいなら会いに来いよ!」と、バカデカグラサンに長いスカーフを髪に巻き、ベテラン美女結婚詐欺師みたいな風貌で、浮気の全てをひろゆきばりの正論で論破しまくっていくミヅキ。

「それは100%悪いな……確かにな……確かにな……」とHPを削られすぎて、独り言を囁くしかできなくなるほど、ボコされたたかあきは瀕死状態……。誰か! タオルを投げ込んであげて!

たかあきはエリカの言い分を素直に信じ、自分にも一部責任を感じていたのでしょうか。時を超えて今、浮気の化けの皮がはがされるとは思ってもみなかったことでしょう。

寂しくなろうが、なんだろうが、結局それを解決するには相手と向き合うことしかないんですが、その解決方法に浮気を選択するのは逃げでしかないし、浮気をさせたのは相手でも誰でもなく、結局浮気を選んだ弱い自分なんですよね。

パーソナルトレーナー・セカイとモデル・ゆづきの異常なほどの前しか向いてなさは交際期間を聞いて納得でしたね。4カ月は短すぎるし、そこから3年3カ月も経っていたとは。そりゃ未練もクソもない。

しかし、今恋愛が成立しそうなメンバーって復縁だらけ。エリカもX・たかあきに気持ちが動いてますし、料理研究家・ももはXである美容院経営・マサヤとセカイの間で揺れ動いています。

優しさとホスピタリティの塊、飲食店経営・スンギは個人的にはミヅキと戻って欲しい気がしますが、果たして……。

予告で「結婚するメンバーがいる」ような話がありましたが、となると結婚を意識していたももがマサヤとよりを戻して結婚……などもありそう?

新規の恋があるとしたら、たかあき・ミヅキかまさや・エリカですが、エリカが主人公のような編集なので、たかあきはエリカとよりを戻す気がしてなりません。

最終回はどのような感動のラストが待っているのか? 楽しみに待ちましょう。

(やまとなでし子)

