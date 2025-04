取材・文:瑞姫

※このインタビューは『ラブ トランジット』シーズン2のエピソード1~4のネタバレを含みます。

かつて恋人だった5組の元カップルたちが、約1カ月間のホカンスを通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』。シーズン2の情報が解禁されると、配信前からSNS上では注目が集まっていました。

今回は『ラブ トランジット』シーズン2に参加している女性メンバーにインタビュー。本編では明かされていない詳しい参加理由やXとの関係、それぞれの恋愛観などに迫ります。

――『ラブトランジット』シーズン2に参加したきっかけと理由を教えてください。また、ご自身は誘った側、誘われた側どちらで、Xに対して未練はありましたか?

ーー皆さんの恋愛の傾向を教えてください。

――初めて皆さんで集まった時の印象やその場の空気感を教えてください。

――ちなみに異性でも同性でも良いんですが、「この人はモテそうだな」と思った人はいますか?

――ホカンス生活の中で印象に残っていることがあれば教えてください。

――いよいよ配信がスタートしましたが、今のお気持ちはいかがですか? 番組の見どころも教えてください。

――これからの展開が楽しみです。皆さん、ありがとうございました!

『ラブ トランジット』シーズン2概要

作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1

配信開始日:2024年8月22日(木)20時より独占配信中

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

スタジオ MC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)

主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)

話数:全8話

8月22日(木)20時 第1話-第4話

8月29日(木)20時 第5話-第6話

9月 5日(木)20時 第7話-第8話

