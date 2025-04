※このコラムは『ラブ トランジット』シーズン2のエピソード1〜4のネタバレを含みます。

待望のシーズン2が配信スタートした、『ラブ トランジット』。5組の元恋人達がホテルで共同生活を送る恋愛リアリティショーなのですが、すでに一度深い関係を築いた元カップル達が参加しているだけあって、初っ端からみんなの思いが交錯しまくり。

元恋人・Xとの復縁を希望する人もいれば、今回のホカンスをきっかけに気持ちを整理して新しい恋を探したい人もいて、目的はさまざま。

また、共同生活を送る中で、Xの何気ない行動に、過去の別れの原因やトラウマがフラッシュバックしてしまい、心が乱れることも。

逆に、復縁を考えていなかったにも関わらず、成長したXの姿を見て気持ちに変化が生まれたり、他の異性からアプローチされる元恋人を見て感情が動いたり……と、それぞれが持つ2人の背景や思いがうごめいて、ただ新たな恋が始まるだけの恋リアだけに留まらない、奥深さがこのラブ トランジットの魅力のなのです。

例えば、そのトラウマを呼び起こすトリガーも千差万別です。

食べたかったお菓子を元カレ・たかあきに食べられたことに、元カノ・エリカは「そこまで?」ってくらい泣きながらブチキレ! たかあきがそれを謝りもせずちゃかしたことで、「こいつの嫌なとこ思い出したわ〜」とさらに怒りが助長されるというめちゃくちゃ些細な事件から、「昔の風俗どハマり時代エピソード」を突如元カレ・まさとが自ら暴露しだし、元カノ・ゆきこがショックを受けるというものまで。

悲しい気持ちをまさとに伝えると、機嫌が悪くなりゆきこをガン無視。その態度に、昔ケンカした時の嫌な記憶がフラッシュバックして、「自分を人として見てくれているのか?」と不安になるなど、とトラウマは日常の思いもがけない場所に転がっているのです。というか風俗ハマってたこと全世界に発信するメリットある? デジタルタトゥーにならない? 大丈夫そ?

今回の一番人気はショップ店員・エリカ。ショートヘアがトレードマークで相武紗季と森絵里香を足して2で割ったような童顔美女。元カレであるサッカーコーチ・たかあきとはエリカ自身の浮気が原因で別れたという、なかなかの曲者。てか、浮気したこと世界発信して一生残るのも、デジタルタトゥー的に大丈夫そ?

前述のお菓子事件しかり、何かあるたびにたかあきに「そういうとこ!」と上から目線でキレるのですが、「とはいえエリカが浮気したから別れたんだよな……」と毎度チベスナ顔にさせられます。

しかし、エリカは圧倒的顔面で序盤から爆モテ。結局かわいいは正義!

パーソナルトレーナー・セカイからベランダに誘われると、外が寒そうだからと「(セカイの)ジャケット借りていいですか?」とナチュラルにジャケットを借りて、オーバーサイズでかわいさ戦闘力を上げるなど、さすが恋愛経験値も高い。

さらにもう一人、エリカを狙うのは不動産会社営業・まさと。2人から狙われた結果、まさととエリカのデートが決まると、翌日にセカイがデートに誘い、それを知ったまさとがまた翌日にデートに誘うという、「やりすぎだろ!?」というほどの、エリカの連勤デートシフトが組まれます。

労働基準法ならぬデート基準法を制定しないと、エリカが過労死してしまう……と、ブラック企業ばりのデートラッシュが心配された中、エリカが特別なデートの権利を手にし、エリカからまさとをデート相手に選ぶことで、セカイは諦めてこのシフトは終了。

それがなかったら永遠にまさと→セカイのデートループが繰り返されていたかと思うと過労死待ったなしです。てかあのマリンタワーの光の色、絶対エリカが引いた折り鶴の色を確認した上で運営が光らせに行ってますよね? でもそれが一番盛り上がるので無問題!

全身全霊で喜怒哀楽のリアクションを表し、男子のツボをぶっ刺しに行くエリカ様。その魅力ですでに男子3人から個人的に誕生日プレゼントをもらっているのも強すぎます。

そんな爆モテ・エリカとX・たかあきの間で小競り合いが端々に見られます。エリカがまさととのデートに向かう朝、仕込みがされたフレンチトーストを見て、エリカは自分で焼いて食べようとします。

それをたかあきは「俺が作るから置いといて! 俺がやったから! ここまで!」とXであるのが丸わかりなほど、素で止めにかかるのです。

だからと言って朝食を食べる手を止めて焼くわけでもなく、焼くために急いで食べるわけでもなく、自分のペースのまま。エリカは待っているのに、フレンチトーストをいつどうするつもりなのかが全く分かりません。その姿はもはやエリカへの当てつけか? というほど。

結局エリカはそのまま出かけ、そのフレンチトーストが完成したのはまさかの翌朝。たかあきにすれば、「ヨガインストラクター・ミヅキのために作ったのだから、エリカに勝手に作られるのは違う」という気持ちもあったのかもしれませんし、逆にエリカも「自分が食べてもいいものなのか」を確認する必要がありました。

たかあきも無言で朝食を食べるのではなく、今すぐは焼けないことや目処を伝えるべきですし、配慮や言い方なども含め、お互いに少し子どもっぽさを感じてしまう場面でした。

しかし、たかあきの「過去が消せるならエリカとゼロから恋を始めたい」というメッセージや、「いいなと思った人が見つかったのは嬉しい。変なしがらみとかない分、幸せになれる」という言葉に、浮気がいかにつらかったか、浮気さえなければエリカが好きだったという感情が見え隠れしていて胸がギュッとなります。

「俺の職業絶対当たらない」の前振りから、バチバチに見た目通りのパーソナルトレーナーというオチを繰り出し、視聴者全員「ふざけんなよ!?」と画面前で拳を握ったセカイの謎クイズ。お前の見た目なら、外資保険営業かトレーナーの2択しかないだろふざけんな! (偏見)

そんなセカイは狩猟本能に支配されて生きている感があります。エリカ争奪戦ではまさととやり合っていましたが、今度は料理研究家・ももに好意を見せられ気持ちが傾きます。

みんなでボーリングに行った日、ももとの復縁を狙う美容師・マサヤがももにボーリングの投げ方を教えていると、すかさずセカイも、ももに対して松岡修造をも思わせる熱くテンションの高い、投球熱血パーソナル指導。エリカのデートローテの次は、ボーリング指導ローテをももに強いるのです。

ライバルがいるとすぐさま気持ちが燃え上がり、我慢できず猪突猛進でアプローチしてしまう分かりやすさがかわいらしい。

今はももに気持ちが向いたようですが、ももとの復縁を狙うX・マサヤが目の上のたんこぶ。当初はももの方も、マサヤから絡まれるたびに絶対零度の表情で気持ちを表していたのですが、徐々に「復縁は100%ない」という気持ちから少し変化しているよう。果たして……。

にしても、セカイは浮気したら即バレしそうな素直さもまた魅力です。当初はエリカにアプローチしていたことをももに突っ込まれたら、「今のところは好きというか……(エリカのことは)気になるけど、生き物として。分かんないっしょ? 分からないよね。難しいなー」とセカイ以外誰にも分からない超絶難解な博愛主義を主張し出しました。職業クイズはあんなに簡単だったのに、こっちの主張は全く意味が分かりません。嘘がバレるタイプは分かりやすくていいですね。

セカイはデート前のXとのチャットでも「Xさんは……」とXにもちゃんと「さん」をつけて打っていたので、きっといいやつです。

ももの作ったおにぎりも「具が全面入ってておいしい!」と言いながら、セカイはでかい口でわずか2口で食べ切り、全面入ってようがなかろうがすぐ具に辿り着くワイルドすぎる食べ方で笑いました。次はセカイ仕様でちょっとした岩石くらいのサイズのおにぎりにして、強制的に5口以上で食べさせないと、全面の具が活かされません。ももさんよろしくお願いします。

モデルのゆづきは若さとかわいさを存分に理解した戦い方をします。まさとが気になるゆづきは、「デート行って欲しい。出発は5分後なの」と、「40秒で支度しな!」の天空の城ラピュタのドーラばりの勢いで、考えさせる暇なくまさとを連れ出します。ゆづきは完璧におしゃれし、まさとは着の身着のまま、ヨレヨレジャージでの山梨への遠出デートはまるで姫と家来。いつもキレイめファッションにバッチリ決めてるまさとなので、服くらい着替えさせてあげる時間くらいあげても良かったのでは? と思いつつ。

そして、ゆづきは夜もすごかった。酔った勢いで「隣座っていい?」とまさとの横にピッタリくっつき腕組みしながら身を預けます。これが2人っきりの個室なら、男性も人目を気にせず乗り気でいちゃつけるし、この技を使って百戦錬磨で男性を落としてきたのでしょう。というか、消去法でゆづきのXであることが判明したセカイはこういうのにめちゃくちゃ弱そうで、秒で落とされた絵面が浮かびます。

しかしゆづきが計算を誤ったのは、今回はみんながいる場。しかもまさとはエリカが気になっている状況なので、ここで誤った対応をすれば、まさとはエリカとの関係も壊れてしまいます。

となると、まさとはゆづきを拒否せざるを得ません。戦い方を誤ったせいで、一気にまさととの距離が空いてしまうのでした。

その後のマサヤの「自分の価値を絶対下げちゃいけない」という優しい発言が、正論なんだけどさらに彼女を惨めにさせます。まるで軽い女みたいな発言やめたげて。

経営者・スンギは浅草での着物デートを提案し、ささやかなプレゼントも忘れないなど、まるで王子様のような完璧なエスコートを繰り出します。

しかし、花やしきでは着物を着用しているにも関わらず、360度回転するワイルドすぎる乗り物をチョイス。あんなに完璧なのに、そこは着物の着崩れ気にしないんだ!? という、破天荒な一面も。しかし、誠実で優しく、女性を姫にしてくれて、場の空気が悪くなれば「飲み干セヨ〜」の鉄板コールで気まずさをぶっ飛ばしてくれる、ホスピタリティの高さに視聴者女子もメロメロです。

その他にもつよつよで華やかな見た目に反して実は天然でピュア、せんべろややきとんなど下界のさまざまな文化を学びに来た歯科医院令嬢・ゆきこや、気だるい印象とは裏腹に自分の気持ちをはっきり言語化して伝えられる、前田敦子似ヨガインストラクター・ミヅキなど、まだまだ気になるメンバーもいっぱい。

今のところ、明確な復縁希望はスンギとマサヤですが、新しい恋を始めたいと言いつつXに後ろ髪を引かれているメンバーが多いことも気になります。

そんな中で、Xとしての思い出や未練など一切感じさせず、新しい恋を始めまくっているセカイとゆづきカップルが逆に面白い。これからエモエピソードも出てくるのでしょうか?

復縁か、新しい恋か……そして過去のしがらみがどう絡んでくるのか。次回も楽しみに待ちましょう。

(やまとなでし子)

『ラブ トランジット』シーズン2概要

作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1

配信開始日:2024年8月22日(木)20時より独占配信中

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

スタジオ MC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)

主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)

話数:全8話

8月22日(木)20時 第1話-第4話

8月29日(木)20時 第5話-第6話

9月 5日(木)20時 第7話-第8話

コピーライト: ©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.