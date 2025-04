取材・文:瑞姫

かつて恋人だった5組の元カップルたちが、約1カ月間のホカンスを通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫るAmazon Originalの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』。シーズン1では誰が誰の“元恋人=X”かを予想する面白さや、嫉妬や未練など様々な感情に苛まれながら、復縁か新たな恋かを選択する様子が大きな話題となりました。

今回はシーズン2の配信に先がけ、新たにスタジオMCを務めることになった麒麟の川島明さん、指原莉乃さん、シソンヌ長谷川忍さんの3名にインタビュー。恋愛リアリティ番組好きとして知られる指原さんに、夫婦でも見るという長谷川さん、これまで全く見たことなかったという川島さんまで、様々な角度からシーズン2の魅力と、自身は復縁“アリ派”か“ナシ派”か語っていただきました。

――指原さんは『バチェラー・ジャパン』のMCも担当されており、恋リア好きとして知られていますが、長谷川さんや川島さんは恋愛リアリティ番組を見たりするのでしょうか。

――川島さんは恋愛リアリティ番組をご覧になったことはありますか?

――なるほど。ちなみに今回のスタジオMCを務められる3人は、お仕事やプライベートでも面識があるかと思うのですが、このメンバーでMCをされることに対してどう感じましたか?

――3人でMCをやったからこそ初めて気づいたお互いの恋愛観などはありましたか?

――今、さすが恋リア玄人! 当たってる! って感じで言うのかと思いました(笑)。

――『ラブ トランジット』は元恋人とホカンスをしますが、ご自身は恋愛に対して「復縁なんてありえない派」「未練アリアリ派」のどちらですか? 実際に復縁をしたことはありますか?

――ただ、シーズン1では、すでに5組中3組が復縁しています。もし完全に別れても、1カ月間一緒に過ごして、元恋人が他の人のところへ行こうとしたらちょっと気になる……みたいなことはあったりしそうじゃないですか?

――では、最後に、今から楽しみにしている視聴者の方々に、シーズン2の見どころを教えてください。

――恋愛リアリティ番組はみんなで見て盛り上がるのも面白いですもんね。

――配信がより一層楽しみになりました! ありがとうございました。

