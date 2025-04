「宇多田ヒカルは天才だ」と彼はよく言っていた。

その言葉を思い出したのは、失恋してからそれまで全く音沙汰のなかった彼の結婚報告を受けた時だったと思う。馴染みのカフェで5年ぶりに向かい合って話を聞いていた私は、結婚を機にたばこをやめてから太ってしまったと笑う彼の話を聞きながら、「ああ、そういえばこんな笑い方をしていたっけな」とどこか冷静に目の前の彼を観察していた。

胸の奥に大事にしまいこんでいた当時の思い出が断片的に浮かんでは消えていく中で、彼の薬指に光るシルバーから目を離せずにいた。

当時18歳だった私が恋をしていた彼は、4つ年上の大学生。それまでにもいくつか恋を経験してはいたけれど、そのどれもが比べ物にならないくらい私は彼に夢中だったと思う。

社交的で博識だった彼は、家と学校の往復をするだけの毎日を過ごす私にいろんなことを教えてくれた。手先も人間関係も不器用だった自分とは違い、なんでも器用にこなす彼の全てに憧れていたけれど、長い指を添えてたばこを吸う横顔を眺めるのは特に好きだった。

とにかく背伸びをしたかったあの頃の私は、彼が好きだという宇多田ヒカルの曲を何曲かプレイヤーに落とし込んだ。しかし、少女らしからぬ大人びた感性で男女の機微を歌い上げる彼女の曲は、あまりにも幼稚だった当時の私にはいまいち響かないものばかりで、特に印象には残っていなかった。けれど漠然と、きっとこういう曲が似合う人が彼の隣にふさわしい女性なのだろうと感じたのは覚えている。

わずか16歳だった宇多田ヒカルが書いた『First Love』の歌い出しである。たしかに天才としかいいようがない。イントロで切ないピアノのメロディーが流れ込む中、ドキッとするようなインパクトとともに、これから紡がれるであろう物語の方向性を一瞬で理解することができる。

「初恋」という単語が持つ、甘酸っぱくてどこか現実味のないおとぎ話のような可憐な響きを一掃し、生々しくリアルな輪郭と重みを感じさせるこの歌詞は、曲中で私が一番好きな部分だ。

5年ぶりに再会した彼と別れて家に帰ったあと、自室でなんとなしに流したその曲は、奥底にしまい込んでいた痛覚を呼び覚ますには十分だった。無意識に塗り固めて封印していた感情が雪解けのように流れ出して、思わず笑ってしまった。「ああ、あの時の私がいる」そう思ったら、涙まで一緒に溢れてきてしまった。

こういった時に思い浮かぶのはどうしてか、取るに足らない思い出ばかりだったりするから不思議だ。あのカフェでいつも頼んでいたメニュー。コーヒーをブラックで飲めないのをからかわれていたこと。肌寒い夜によく貸してくれていたパーカーの手触り。真正面から見つめられるのが苦手で、いつも顔を逸らしてしまっていたこと。だから記憶の中の彼は横顔ばかりだったこと。今でも写真は見返せないこと。結婚したことと同じくらい、彼がもうたばこを吸っていないという事実がショックだったこと。

――イヤホンを通して聴く宇多田ヒカルのよく通る歌声は、5年前の劣等感にさいなまれてうまく彼と向き合うことのできなかった幼い自分と、それでも持ち合わせていた感情の全てで懸命に彼に恋をしていた自分と、そして今この時二度目の失恋に気づいてしまった自分をなだめるように流れていった。

You are always gonna be my love

いつか誰かとまた恋に落ちても

I’ll remember to love

You taught me how

You are always gonna be the one

今はまだ悲しい love song

新しい歌 うたえるまで