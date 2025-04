モバイルバッテリーや充電ケーブルなどを製造するMOTTERU(モッテル)は、触り心地にこだわり、MOTTERUの世界観を表現するかわいらしいカラーリングのシリコンケーブル3タイプ「USB-A to Lightning」「USB-A to USB-C」「USB-C to Lightning」を、2021年12月3日からMOTTERU公式オンラインショップなどで販売を開始しました。

今回発売したケーブルは、まるで赤ちゃんの肌のようになめらかで、ずっと触っていたくなるような手触りを追求しました。

MOTTERUらしい北欧カラーを基調とした優しいカラーリングにもこだわった一方、断線に強く、5万回の屈曲試験をクリアした耐久性も備えています。

また、MOTTERUでヒット商品となったケーブルバンドを1本付属。シリコン製のためマジックテープでまとめるよりもホコリやゴミが付着しにくく、やわらかいので外出先でもまとめやすいのが魅力です。

さらに、保証期間である2年間は、通常使用時の故障は全て保証対象になります。保証期間中の新品交換は無制限で対応してくれるなど、アフターサービスも万全です。

見た目もかわいくて触り心地も優しいだけでなく、故障への不安も解消してくれるMOTTERUのUSBケーブル。外出先での充電に活用してみてはいかがでしょうか。

製品概要

USB-A to Lightning (100cm・200cm) 1,880円

USB-A to USB-C(100cm・200cm) 1,280円

USB-C to Lightning (100cm・200cm) 1,980円

公式サイト:https://motteru.co.jp/

(マイナビウーマン編集部)