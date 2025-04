MOTTERUは、シリコンケーブル3タイプ「USB-A to Lightning」「USB-A to USB-C」「USB-C to Lightning」に新色のピスタチオを追加し、3月1日からMOTTERU公式オンラインショップなどで販売を開始します。

MOTTERUのシリコンケーブルは、まるで赤ちゃんの肌のようになめらかで、ずっと触っていたくなるような手触りが特徴。

かわいらしいカラーリングながらも、しなやかで断線に強く、50,000回の屈曲試験をクリアした耐久性も備えています。

今回は昨年末に発売した「USB-A to Lightning」「USB-A to USB-C」「USB-C to Lightning」にピスタチオの新色が追加されます。

かわいらしさと機能性の高さに加え、2年間の保証期間つきなので、長く安心して使うことができますよ。

ガジェット周りがおしゃれだと、気分が上がりますよね。おしゃれアイテムを取り入れて、仕事のモチベーションを上げたいという方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

商品概要

MOTTERU「新色ピスタチオ シリコンケーブル」

・ USB-A to Lightning (100cm・200cm):1,880円

・ USB-A to USB-C(100cm・200cm):1,280円

・ USB-C to Lightning (100cm・200cm):1,980円

(マイナビウーマン編集部)