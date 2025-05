乙女心をくすぐるフリルたっぷりのブラウス。こんな「キュートな服」に挑戦したいけれど、大人になってからはなんだか難しい。そんな悩みにぶつかったことはありませんか? いったいどんなコーデなら、大人の魅力たっぷりに着こなせるの? そこで今回は、151cmの等身大コーディネートが人気のインスタグラマー、manaさんによる着回し術をご紹介。小柄女子必見のスタイリングテクニックをぜひチェックして。

ネイビーと好相性なカラーと言えば、断然ピンク。そんな女っぷり抜群のカラースカートを合わせたデートコーデです。スカートとトップスの色のコントラストがはっきりとしていてウエストの位置がわかりやすく、小柄女子でもバランスよく見えるのがポイント! トレンドのファーバックで季節感をプラスして。

スカート:STYLE DELI ファーバック: PyuPyu パンプス :I NEED MORE SHOES

カジュアルなオフィスコーデは、デスクワーク多めの1日にぴったり。今季流行のグレンチェックは、テーパードパンツで取り入れてお仕事モードに。トップスをインせずふんわりと着た分、ボトムスはタイトなデザインを選ぶと◎。地味になりすぎないよう、ストールとパンプスで色味をプラスするのが大人の遊び心です。

【アイテム詳細】

パンツ: ユニクロ

バッグ:I NEED MORE SHOES

パンプス: I NEED MORE SHOES

ストール:Johnstons of Elgin