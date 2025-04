大王製紙は11月1日より、イラストレーター・WALNUT(ウォルナット)さんと業界初のコラボレーションを実現した生理用ナプキン「エリス コンパクトガード」(7商品)および「エリス 素肌のきもち」(11商品)を数量限定で発売します。

前向きな気分になれる&リラックスできるデザイン

「エリス コンパクトガード」(7商品)は、憂鬱になりがちな生理期間を気持ち良く過ごせるようにポップなデザインで展開。

外装パッケージには、様々なポーズで過ごす人物が描かれています。

個包装には7色のカラフルな色合いとともに、「IT’S OK TO TAKE A BREAK(休憩して良いんだよ)」「LOVE YOURSELF FIRST(まずは自分を大切にして)」などの前向きなメッセージをプリントしています。

「エリス 素肌のきもち」(11商品)には、シンプルかつ柔らかいタッチと色合いで、落ち着いた雰囲気のデザインを採用。

パッケージには、商品ごとに異なる人物の後ろ姿を描いています。あえて顔が見えない角度で描く事で、手に取った人1人1人が自身と重ね合わせられるようにという想いが込められています。

個包装には「SLOW YOURSELF DOWN(ゆっくりと)」「BE KIND TO YOURSELF(自分をいたわって)」などのリラックスできるメッセージが入っています。

生理で憂うつな気分を上げることができたり、リラックスできるデザインです。ぜひ店頭でチェックしてみてください!

商品概要

URL:https://www.elleair.jp/elis/walnut/

(フォルサ)