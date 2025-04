「エリエール」を展開する大王製紙は7月1日、生理用ナプキンのパッケージと個包装にエリス初の“紙包装”を採用した「エリス 素肌のきもち ナチュラルシリーズ」を、エリエールオンラインショップならびに日用品ショッピングサイト「LOHACO(ロハコ)」(運営:アスクル)限定で発売しました。

「エリス 素肌のきもち」シリーズは2019年から、“暮らしになじむデザイン”をコンセプトにしたLOHACOとの共同開発商品を発表しています。

落ち着いたブラウンのシンプルなデザインを採用した「エリス 素肌のきもち シンプルデザイン」は大きな反響を呼び、2020年にはラインナップを拡充して発売されました。

そこで今回は、“わたしと地球にやさしい生理用ナプキン”をコンセプトにした新商品を開発。パッケージと個包装はエリス初となる、無漂白の“紙包装”を採用したオーガニックコットン製のサステナブルな生理用ナプキンが誕生しました。

新商品「エリス 素肌のきもち ナチュラルシリーズ」は、パッケージと個包装に無漂白の“紙包装”を採用することで1枚当たりの使用プラスチック量(化繊含む)を約31%削減(同社従来品比)し、インキには植物由来のボタニカルインキを使用しています。

これまでのデザインとは一線を画すシンプルかつナチュラルなデザインで、パッケージ正面には商品コンセプト「わたしと地球にやさしい」の英訳「Affable to Me and The Earth.」を記載。環境に配慮しながら、表面シートには肌への負担を軽減するオーガニックコットンを使用し、生理の憂鬱な期間を快適に過ごせるよう開発した商品です。

自分に優しいのはもちろん、地球にも優しいナプキンで、生理期間を少しでも快適に過ごしてはいかがでしょうか。

商品概要

エリス 素肌のきもち ナチュラルシリーズ

商品内容: 1種(ふんわり 21cm羽つき)/オープン価格

公式HP:https://www.elleair.jp/elis/suhadanokimochi/natural/

【販売サイト】

LOHACOショッピングサイト:https://685.jp/3HCfYLj

エリエールオンラインショップ:https://shop.elleair.co.jp/products/dsi893164

(エボル)