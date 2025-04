フェムテックブランド「Rinē(リネ)」は、「N.O.R.C by the line」とコラボレーションし、限定カラーの吸水ショーツ及びセットアップのブラレットを3月9日より、新宿伊勢丹にて販売を開始しました。

兼ねてより吸水ショーツユーザーであった「N.O.R.C by the line」のブランドディレクター・斉藤くみさんが、Rinēの吸水ショーツを愛用していたことから、今回RinēとN.O.R.C by the lineとのコラボレーションが実現しました。

N.O.R.C by the lineオリジナルカラーのニュアンス感のあるブルーは、使いやすく気分を上げてくれるようなカラー。通常の下着に近い履き心地と吸水量にこだわった吸水ショーツと、同じカラーで組み合わせができるブラレットを展開します。

持続可能なテンセル™素材を使用することで環境にもやさしく、吸水ショーツは洗って繰り返し使うことで、生理中のごみを減らすことができます。

吸水ショーツのみで販売のアイテムも多い中、ブラとおそろいで着られるのはうれしいですよね。ぜひチェックしてみてくださいね。

(マイナビウーマン編集部)