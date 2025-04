SINN PURETÉ(シンピュルテ)は3月21日、「マインドフル フレグランス フェムテックパフューム」を発売します。2月27日には、先行発売を開始します。

生理前・生理中に合わせて調合した2種類の香り

同商品は、生理前・生理中それぞれの時期特有の心の不調に着目して香りを調合し、心の乱れを香りの力で手軽にアプローチする、2種類のフレグランスです。

また、香りが脳に与える効果について慶應義塾大学満倉教授と共同研究を実施。女性特有の体や心のゆらぎに寄り添う香りを脳波解析に基づいて分析し、悩みに合わせた2つの香りを導き出しました。

生理前の心に寄り添うフェムテックパフューム

「Bliss Flow LP(平和と調和)」は、生理前(黄体期)をイメージしたブレンド。ふんわり華やかなオーキッドに甘いバニラをほんのり添えた、フローラル・バニラの香りとなっています。

生理中の心に寄り添うフェムテックパフューム

「Not Alone MP(穏やかなティータイム)」は、生理中(月経期)をイメージ。紅茶の穏やかさが広がる心地よさにハーブが重なるアールグレイの香りとなっています。

商品概要

シンピュルテ マインドフル フレグランス フェムテックパフューム

種類(香り名):

Bliss Flow LP(Happiness and Harmony)

Not Alone MP(Peacefull Tea time)

容量:8mL

価格:単品3,480円、セット6,960円

発売日:

一般発売/ 3月21日、先行発売/ 2月27日

URL:https://sinnpurete.com/

(フォルサ)