総合的な菌ケア※サービスを展開するKINSは7月25日、「KINS WOMAN BALANCE(キンズウーマンバランス)」を新発売しました。

※健康と美しさの維持のために菌と生きるライフスタイルのこと

菌の専門家が開発した「KINS WOMAN BALANCE」

腸内環境と女性のゆらぎに着目し、女性にうれしい成分を2粒/日(目安)に凝縮。多彩な栄養と成分をまとめて摂取できます。

1. 腸内環境 × 女性のゆらぎに着目

その時のゆらぎ に対応するだけでなく、からだを司る腸内環境に着目したアプローチ。いつも穏やかに、自分らしくありたい女性を応援します。

2. 女性にうれしい栄養素を凝縮

ヒト由来乳酸菌で大豆を発酵させたエキスに加え、ライチ由来の酵母ブラウディ、酪酸菌を配合。さらにプレエクオールやチェストツリー、GABA、ビタミンB6、マグネシウム、カルシウム、鉄分などもバランスよく配合し、これひとつで女性にうれしい栄養素をまとめて摂取できます。

女性ホルモンとPMS

月経前症候群(Premenstrual syndrome : PMS )とは、月経前3〜10日間続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに軽快ないし消失するものを定義します。

月経がある年代の女性のうち、およそ7〜8割の人が何らかの違和感や不調を月経前に感じており、とくに生活に支障が出るほどの症状をPMSと呼びます。2〜4割ほどの女性が経験していると言われています。

月経を司るホルモンは卵胞ホルモン(エストロゲン)と 黄体ホルモン(プロゲステロン)の2種類があり、黄体ホルモンの波が上がって下がり始める排卵後の黄体期のタイミングでPMS症状が現れやすいとされています。

腸から女性のゆらぎにアプローチする成分

その時のゆらぎに対応するだけでなく、からだを司る腸内環境に着目したアプローチ。1日2粒(目安)にうれしい成分を凝縮。いつも穏やかに、自分らしくありたい女性を応援します。

酵母ブラウディ

ライチから発見された自然由来のプロバイオティクス酵母。胃酸に強い酵母菌を2粒で摂取できます。酵母ブラウディは腸を修復する性質をもつとされており、同社のオリジナルサプリメントでもお馴染みの成分です。

酪酸菌

ビフィズス菌や乳酸菌と同じ腸内細菌の一種であり、健康維持に関わる酪酸を作り出します。PMSの重い女性では酪酸産生菌が少ない傾向があると言われています*1。

乳酸菌生産物質

有機国産大豆由来を21種類の乳酸菌で発酵させて生まれた乳酸菌生産物質。アミノ酸、ペプチド、核酸、ダイゼイン など409種類もの栄養と成分が含まれ、本来は腸内細菌が作り出す成分を手軽に補うことが可能。さらに、菌のエサとして働くため、プレバイオティクス作用も。

プレエクオール

プレエクオールとは、大豆イソフラボンの一種でありエクオールが生成される前の物質。からだに吸収されやすい特徴を持ちます。

大豆イソフラボンは、グリコシド型とアグリコン型に大別され、特にアグリコン型に含まれる「ダイゼイン」が「エクオール」に変換されることで、エストロゲン様作用を持つと言われています。

しかし、ダイゼインをエクオールに変換できる腸内細菌を持つ人は日本人の約2人に1人。そこで同社では、不足を補うために、その手前のプレエクオールを採用しました。

糖鎖が外れたアグリコン型の状態だから吸収されやすく、エストロゲン受容体への親和性がエクオールよりも強く、変換されずとも作用を発揮する「ゲニステイン」を多く含んでいることが特徴。誰の体にも届きやすく、アンバランスになりがちな成分の不足をサポートします。

GABA(γ- アミノ酪酸)

ストレスや緊張の緩和や睡眠など精神の安定に関係する神経伝達物質。とくにPMS症状が重い女性ではGABA産生菌が少ないというデータ※1があることから、その不足を補うためにGABAを配合しました。2粒で30mgのGABAを補うことができます。

ビタミンB6

ビタミンB6は感情のコントロールや神経の安定に必要な栄養素で、ゆらぎ期間の女性が積極的に摂りたい成分です。

ナノテクノロジー鉄

女性が不足しがちな鉄分。毎月のリズムに左右されない体づくりのために、吸収されやすいタイプのナノテクノロジー鉄を配合しました。

カルシウム・マグネシウム

カルシウムとマグネシウムをダブル配合。ゆらぎ期間のイライラ改善や神経伝達に必要な成分でもあります。

参考文献:

※1 Takeda T, Yoshimi K, Kai S, Ozawa G, Yamada K, Hiramatsu K. Characteristics of the gut microbiota in women with premenstrual symptoms: A cross-sectional study. PLoS One. 2022 May 27;17(5)

商品概要

KINS WOMAN BALANCE(キンズ ウーマン バランス)

発売日:2024年7月25日

容量:60粒入り/約30日分

価格:

・単品 5,400円

・定期初回 2,980円/2回目以降 4,400円

※定期初回ピルケース付き

剤形:打錠タイプ

飲み方:1日2粒を目安に、好きな時間に飲んでください

成分:還元麦芽糖(国内製造)、酵母、γ- アミノ酪酸(GABA)、酪酸菌末(乳成分を含む)、ドロマイト (炭酸カルシウムマグネシウム含有物)、チェストツリー抽出物、大豆抽出物、乳酸菌生産物質末/セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、ビタミンB6、ピロリン酸第二鉄

(エボル)